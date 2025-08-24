पहली बार कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच मैच? ये थी जगह

India vs Pakistan First Cricket Match : 9 सितंबर से शुरू हो रहे एशिया कप 2025 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भिड़ने को तैयार हैं. इस खबर ने फैंस का जोश हाई हो चुका है. दोनों की राइवलरी काफी पुरानी है. जब-जब भारत-पाक का मुकाबला होता है, तो सिर्फ क्रिकेट मैच ही नहीं होते, बल्कि करोड़ों फैन्स की उम्मीदें चरम पर पहुंच जाती हैं. एशिया कप हो या वर्ल्ड कप या कोई भी सीरीज इन दोनों टीमों का आमना-सामना होते ही टीवी रेटिंग्स आसमान छू जाती हैं और स्टेडियम खचाखच भर जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, ये हाई-वोल्टेज राइवलरी कब-कहां शुरू हुई थी. आइए चलते हैं उस दौर में जब पहली बार दोनों टीमें क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने आईं थीं.

भारत-पाकिस्तान के बीच पहला मैच कब और कहां खेला गया

भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट के मैदान पर पहला मुकाबला साल 1952 में दिल्ली का मशहूर फिरोजशाह कोटला मैदान यानी आज के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था. यही वो मौका था जब आजादी के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट में आमने-सामने हुईं. ये एक टेस्ट मैच था. जिसमें भारतीय टीम की कप्तानी लाला अमरनाथ और पाकिस्तान की अब्दुल हफीज कारदार कर रहे थे.

पहले मैच में भारत जीता या पाकिस्तान

पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया था. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 372 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया. इसमें हेमू अधिकारी की नाबाद 81 और विजय हजारे की शानदार 76 रन की पारी शामिल थी. जवाब में पाकिस्तान की टीम दबाव में बिखर गई और सिर्फ 150 रन पर ढेर हो गई. मजबूरी में उन्हें फॉलोऑन खेलना पड़ा. दूसरी पारी में भी उनका हाल बुरा रहा और पूरी टीम 152 रन ही बना सकी. भारत ने यह ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबला एक पारी और 70 रन से जीत लिया. इस जीत के सबसे बड़े हीरो वीनू मांकड़ बने थे, जिन्होंने पहली पारी में 8 विकेट और दूसरी पारी में 5 विकेट झटके.

वहीं से शुरू हुई भारत-पाक की राइवलरी

उस टेस्ट से शुरू हुई भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत आज भी क्रिकेट की दुनिया की सबसे रोमांचक राइवलरी मानी जाती है. हालांकि तनाव के चलते अब दोनों देश सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट या एशिया कप जैसे मल्टीनेशनल इवेंट्स में ही आमने-सामने होते हैं, लेकिन जब-जब इनका मैच होता है, तो फैंस का जोश देखते ही बनता है.