जीतेंद्र के गाने तुमसे ओ हसीना पर बाप-बेटी के डांस ने जीता फैंस का दिल, बार- बार देख रहे ये वीडियो

सोशल मीडिया पर अक्सर हम कंटेंट क्रिएटर्स की मस्त रील्स देखते हैं, जिनमें वो डांस करते हुए लाखों व्यूज बटोरते हैं. लेकिन हाल ही में एक पिता और बेटी की जोड़ी ने ऐसा वीडियो शेयर किया है कि सबका दिल जीत लिया है. ये छोटी सी रील दिखाती है कि प्यार और मस्ती के लिए बड़े घर की जरूरत नहीं होती. उनका यह प्यारा सा वीडियो देख आपका भी दिल खिल उठेगा. इंस्टाग्राम के पेज genzmediia पर शेयर किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बनियान और लुंगी में सजे पिता अपनी बेटी के साथ जितेंद्र के सुपरहिट गाने 'तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत ना मैंने करनी थी' पर थिरकते नजर आ रहे हैं.

उनकी बेटी भी डेनिम शॉर्ट्स और ब्लू टॉप में अपने पापा के साथ मस्ती कर रही है. पीछे उनकी पत्नी और बहन बड़े प्यार से इस डांस को देख रही हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स की खूब तारीफ

बाप-बेटी की इस जोड़ी को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो पर हजारों लाइक्स आ चुके हैं और कमेंट्स की बाढ़ भी लगी हुई है. एक यूजर ने लिखा, 'छोटा सा प्यारा घर और सब खुश रहें, यही असली खुशी है.' तो किसी ने मजाक में कहा, 'मां देख रही हैं कि पति की प्रायोरिटी बदल रही है'. कई लोगों ने लिखा कि ये जोड़ी जितेंद्र को भी टक्कर दे रही है.

बता दें, 6 अक्टूबर 1967 में रिलीज हुई फर्ज में जीतेंद्र और बबीता कपूर की जोड़ी देखने को मिली थी. वहीं इस फिल्म के गाने तुमसे ओ हसीना गाने को बेहद प्यार मिला था. वहीं आज भी यह फैंस के बीच पॉपुलर है.