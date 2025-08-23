क्रिकेटर ही नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी हैं युजवेंद्र चहल, धनाश्री को 4 करोड़ दी थी एलिमनी, जानें कितनी है नेटवर्थ

विज्ञापन

कुल इतनी संपत्ति के मालिक है क्रिकेटर युजवेंद्र चहल
नई दल्ली:

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की निजी जिंदगी तब से सुर्खियों में है, जब से उनका और उनकी पूर्व पत्नी धनाश्री वर्मा का तलाक हुआ है. उनके अलगाव की खबर सार्वजनिक हो गई और इस पर काफी बहस छिड़ गई. खबर थी कि युजवेंद्र धनश्री को गुजारा भत्ता के तौर पर बड़ी रकम देने वाले हैं. इन अफवाहों के बीच, कई लोग चहल की संपत्ति और आय के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए. युजवेंद्र ने एलुमनी के तौर पर धनाश्री को 4 करोड़ दिए. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्रिकेटर की कुल संपत्ति है कितनी.

युजवेंद्र चहल की कुल संपत्ति

ईटी नाउ की एक खबर के मुताबिक, युजवेंद्र चहल की कुल संपत्ति ₹45 करोड़ आंकी गई है. उनकी संपत्ति मुख्य रूप से आईपीएल से होने वाली कमाई, सरकारी वेतन और ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है. आईपीएल में पंजाब किंग्स का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने 2022 सीजन के लिए 18 करोड़ रुपये का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया. अपने आईपीएल करियर में चहल ने 12 सीजन में 31.2 करोड़ रुपये कमाए हैं.

नौकरी भी करते हैं चहल

इसके अलावा, चहल एक आयकर अधिकारी के रूप में सरकारी नौकरी भी करते हैं. यह पद उन्होंने 2018 में प्राप्त किया था, जिससे उन्हें 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक का मासिक वेतन मिलता है.

युजवेंद्र चहल के पास क्या है?

चहल गुड़गांव में एक आलीशान घर में रहते हैं, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये है. इस घर में एडवांस इंटीरियर, विशाल हॉल, लकड़ी की सीढ़ियां और एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम है. उनके गैराज में पोर्श कैयेन एस, रोल्स-रॉयस और लेम्बोर्गिनी सेंटेनारियो जैसी लग्जरी कारें शामिल हैं.

धनाश्री वर्मा से तलाक

युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा ने आधिकारिक रूप से तलाक ले लिया है. उन्होंने 20 फरवरी को बांद्रा फैमिली कोर्ट में अंतिम सुनवाई और अन्य औपचारिकताओं सहित जरूरी कानूनी कार्यवाही पूरी की. उनके बीच कथित अनबन के कारण उनके तलाक ने लोगों का ध्यान खींचा. दोनों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को फॉलो करना बंद कर दिया है और अलग होने के बाद से एक-दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया है. अलगाव के बाद, युजवेंद्र के आरजे महवश के साथ रिश्ते में होने की अफवाहें उड़ीं. हालांकि, चहल और महवश दोनों ने दावा किया है कि वे केवल अच्छे दोस्त हैं.

