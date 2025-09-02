युजवेंद्र चहल संग तलाक पर खुलकर बोलीं धनाश्री वर्मा, कहा- चहल अब भी मैसेज के जरिए...

डांसर धनाश्री वर्मा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बार सुर्खियों में आ चुरी हैं. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ उनकी शादी से लेकर तलाक ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. अब धनाश्री वर्मा ने हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ अपनी शादी और उससे जुड़ी व्यक्तिगत व पेशेवर चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की. फराह खान के व्लॉग में एक स्पष्ट बातचीत के दौरान धनाश्री ने बताया कि शादी और बार-बार की यात्राओं ने उनके करियर को संतुलित करना कितना मुश्किल बना दिया था. जब उनसे शादी के उनके करियर पर प्रभाव के बारे में पूछा गया, तो धनाश्री ने स्वीकार किया कि यह आसान नहीं था.

उन्होंने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे यात्रा करनी पड़ती थी. कभी गुरुग्राम जाना पड़ता, फिर मुंबई लौटकर सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ता. यह चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मेरी मां ने मुझे सिखाया कि इसे करना ही है. मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की." धनाश्री ने आगे बताया कि उनकी शादी खत्म होने पर उनके माता-पिता का दिल टूट गया था, लेकिन सार्वजनिक टिप्पणियों ने उन्हें और अधिक परेशान किया. उन्होंने कहा, "हम दोनों ने सब कुछ शालीनता से स्वीकार किया और अब एक-दूसरे के लिए शुभकामनाएं देते हैं." धनाश्री ने यह भी बताया कि वह और चहल अब भी मैसेज के जरिए संपर्क में हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा, "युजी मुझे मां कहता था, वह बहुत प्यारा है."

धनाश्री और युजवेंद्र चहल ने 2020 में शादी की थी, लेकिन जल्द ही दोनों अलग हो गए. मार्च 2025 में उनकी चार साल की शादी तलाक के साथ खत्म हो गई. हालांकि, दोनों ने आपसी सम्मान के साथ अलग होने की बात कही. इस बीच, धनाश्री जल्द ही अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आएंगी, जो 6 सितंबर 2025 को अमेजन एमएक्स प्लेयर पर शुरू होगा. शो के एक प्रोमो में धनाश्री की मजेदार टिप्पणी, जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स चैनल बंद करने की बात कही, को कई लोग उनके पूर्व पति के लिए मजाकिया तंज मान रहे हैं.