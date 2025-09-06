हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं... ट्रंप के दोस्ती वाले बयान पर पीएम मोदी का जवाब

- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें महान प्रधानमंत्री बताया है.
- PM मोदी ने ट्रंप की भावनाओं और दोनों देशों के सकारात्मक संबंधों के मूल्यांकन की गहराई से सराहना की है.
- भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद चल रहा है, जिसमें अमेरिका ने भारत पर पचास प्रतिशत टैरिफ लगाया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ चल रहे टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरीफ की, तो पीएम मोदी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है. पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं. इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि वह मोदी जी से हमेशा दोस्ती रखेंगे, वे एक महान प्रधानमंत्री हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, 'अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भावनाओं और संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और उनके प्रति भी समान भावना रखता हूं. भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.'
Deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties.— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2025
India and the US have a very positive and forward-looking Comprehensive and Global Strategic Partnership.@realDonaldTrump @POTUS https://t.co/4hLo9wBpeF
भारत और अमेरिका के बीच संबंध पिछले दो दशकों में संभवतः सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. इस बीच अमेरिका लगातार भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा है. इसके चलते ही भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया. लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी देश के दबाव में झुकने वाला नहीं है. इस बीच चीन में हुए SCO सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के काफी करीब नजर आए. ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप के सुर कुछ बदले-बदले नजर आ रहे हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में अपने ऑफिस में शुक्रवार को भारत से संबंधों के एक सवाल के जवाब में कहा, 'मैं हमेशा (नरेन्द्र) मोदी का दोस्त रहूंगा... वह शानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे हैं. लेकिन भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं है. बस कभी-कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं.'
