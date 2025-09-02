विज्ञापन
'इतना होने पर भी धोनी मुझे मैदान पर गाली देते रहे', सीएसके पेसर मोहित शर्मा का खुलासा

CSK: भारत के लिए खेल चुके मोहित शर्मा धोनी की कप्तानी में तीन साल तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले

'इतना होने पर भी धोनी मुझे मैदान पर गाली देते रहे', सीएसके पेसर मोहित शर्मा का खुलासा
  • धोनी का शांत स्वभाव प्रसिद्ध है लेकिन कई मौकों पर उन्होंने मुझे गालियां दीं: मोहित
  • मोहित शर्मा ने केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान धोनी के आपा खोने का एक किस्सा साझा किया
  • मोहित ने पहली ही गेंद पर विकेट लिया, लेकिन तब भी धोनी उन्हें गाली देते रहे
पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को उनके शांत चित्त की वजह से ही मीडिया ने उन्हें कैप्टन कूल का नाम दिया, लेकिन कई मौके रहे, जब वह बुरी तरह से आपा खोते दिखाई पड़े. एक मशहूर वीडियो आईपीएल का है, जिसमें धोनी नॉन-स्ट्राइकर एंड पर खड़े मनीष पांडेय को काफी बुरी तरह से हड़काया था. और अब कुछ ऐसा ही खुलासा अब भारत के लिए खेल चुके पेसर मोहित शर्मा (Mohit reveals on Dhoni) ने किया है. मोहित चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी के साथ खेल चुके हैं. चेन्नई के लिए चार साल खेल चुके मोहित ने खुलासा करते हुए एक किस्सा साझा किया, जब धोनी बुरी तरह से उन पर आपा खो बैठे. यह घटना चैंपियंस लीग के दौरान की है.

एक वेबसाइट से बातचीत में मोहित ने कहा, 'चैंपियंस लीग में केकेआर के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान यह घटना घटी. तब माही भाई ने इश्वर पांडेय को बॉलिंग के लिए बुलाया, लेकिन मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे आवाज दिया है.' उन्होंने कहा, 'मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन माही भाई बोले कि उन्होंने मुझे आवाज नहीं दी और ईश्वर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन अंपायर ने कहा कि मुझे बॉलिंग शुरू करनी होगी क्योंकि मैंने अपने रन-अप पर दौड़ना शुरू कर दिया था. इस पर उन्होंने आपा खो दिया और मुझे गालियां दीं'

मोहित ने कहा, 'मेरे उसी ओवर में विकेट लेने के बावजूद धोनी ने मुझे गाली देना जारी रखा. मैंने पहली ही गेंद पर यूसुफ पठान का विकेट ले लिया था. लेकिन विकेट का जश्न मनाने के दौरान भी माही भाई ने मुझे गाली देना जारी रखा.' अनुभवी पेसर ने कहा, 'मेरे साथ कई ऐसे पल रहे हैं, जो उन्होंने आपा खोया. वह शांत रहते हैं और आप उनसे आपा खोने की उम्मीद नहीं करते. जब आप युवा होते हैं, तो उनके आपा खोने पर थोड़ा उत्तेजित हो जाते हो.' बता दें कि हरियाणा से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले मोहित साल 2013 से 2015 के बीच धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले. और उन्होंने टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 47 मैचों में 57 विकेट लिए. यहां तक कि वह साल 2014 के संस्करण में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे.

