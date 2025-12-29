Vijay Hazare Trophy: '15 चौके, 8 छक्के,' ध्रुव जुरेल ने मचाया कोहराम, गेंदबाजों की जमकर धुनाई, ठोक डाले 160 रन

Dhruv Jurel : भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी मैच में बड़ौदा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लिए अपना पहला लिस्ट ए शतक बनाया, जुरेल ने 101 गेंद पर 160 रन की पारी खेली, अपनी धुआंधार पारी में जुरेल ने 15 चौके और 8 छक्के लगाए. उनकी बल्लेबाजी ऐसी थी जिसने बड़ौदा के गेंदबाजों को हैरान और परेशान कर दिया. जुरेल ने अपनी पारी में 60 रन चौके से और 48 रन सिर्फ छक्के से बनाए, यानी 101 गेंद की पारी में जुरेल ने 23 गेंद ऐसी खेली जिसपर चौके और छक्के लगाए. (स्कोरकार्ड)

ध्रुव जुरेल ने मचाया कोहराम, 23 गेंद पर चौके और छक्के की बारिश

जुरेल ने अपनी पारी में 60 रन चौके से और 48 रन सिर्फ छक्के से बनाए, यानी 101 गेंद की पारी में जुरेल ने 23 गेंद ऐसी खेली जिसपर चौके और छक्के लगाए.जुरेल ने अपना शतक केवल 78 गेंदों में पूरा किया था. आखिर में जुरेल 101 गेंद पर 160 रन बनाकर नाबाद रहे, जिससे यूपी ने पहली पारी में 369/7 का बड़ा स्कोर बनाया. नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए जुरेल ने बड़ौदा के बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा दीं, 15 चौके और 8 छक्के लगाए. जुरेल खासकर रसिक सलाम के खिलाफ काफी आक्रामक थे, उन्होंने इस पेसर की 14 गेंदों में 55 रन बनाए.

🚨 DHRUV JUREL SMASHED 160*(101) IN VIJAY HAZARE TROPHY AGAINST BARODA 🚨



- 80(61) in the first match.

- 67(57) in the second match.

- 160*(101) in the third match.



Incredible performance by Jurel at Number 3, Indian talent pool in Wicket keeping at the Top level. 🇮🇳 pic.twitter.com/SZKdoV12cx — Johns. (@CricCrazyJohns) December 29, 2025

जुरेल ने VHT 2025-26 में अपनी बल्लेबाजी से धमाका किया है. इस शतक से पहले पहले दो राउंड में खेले गए मैच में जुरेल ने हैदराबाद और चंडीगढ़ के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी. बता दें कि जुरेल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए भारत की वनडे टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें किसी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला.