Vijay Hazare Trophy: '15 चौके, 8 छक्के,' ध्रुव जुरेल ने मचाया कोहराम, गेंदबाजों की जमकर धुनाई, ठोक डाले 160 रन

- ध्रुव जुरेल ने राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी में बड़ौदा के खिलाफ पहला लिस्ट ए शतक बनाया
- जुरेल ने 101 गेंदों में 160 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 15 चौके और 8 छक्के लगाए
- अपनी पारी में जुरेल ने 60 रन चौकों और 48 रन छक्कों के जरिए बनाए, कुल 23 गेंदों पर बाउंड्री मारी
Dhruv Jurel : भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी मैच में बड़ौदा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लिए अपना पहला लिस्ट ए शतक बनाया, जुरेल ने 101 गेंद पर 160 रन की पारी खेली, अपनी धुआंधार पारी में जुरेल ने 15 चौके और 8 छक्के लगाए. उनकी बल्लेबाजी ऐसी थी जिसने बड़ौदा के गेंदबाजों को हैरान और परेशान कर दिया. जुरेल ने अपनी पारी में 60 रन चौके से और 48 रन सिर्फ छक्के से बनाए, यानी 101 गेंद की पारी में जुरेल ने 23 गेंद ऐसी खेली जिसपर चौके और छक्के लगाए. (स्कोरकार्ड)
ध्रुव जुरेल ने मचाया कोहराम, 23 गेंद पर चौके और छक्के की बारिश
🚨 DHRUV JUREL SMASHED 160*(101) IN VIJAY HAZARE TROPHY AGAINST BARODA 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) December 29, 2025
- 80(61) in the first match.
- 67(57) in the second match.
- 160*(101) in the third match.
Incredible performance by Jurel at Number 3, Indian talent pool in Wicket keeping at the Top level. 🇮🇳 pic.twitter.com/SZKdoV12cx
जुरेल ने VHT 2025-26 में अपनी बल्लेबाजी से धमाका किया है. इस शतक से पहले पहले दो राउंड में खेले गए मैच में जुरेल ने हैदराबाद और चंडीगढ़ के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी. बता दें कि जुरेल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए भारत की वनडे टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें किसी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला.
ये भी पढ़ें- IND vs NZ: ऋषभ पंत के अलावा वनडे टीम से बाहर हो सकते हैं 2 बड़े दिग्गज, इस खिलाड़ी की होगी एंट्री !
ये भी पढ़ें- 'जब पक्के इरादे की बात आती है तो', तेंदुलकर नहीं, कर्टनी एम्ब्रोस ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे मुश्किल बल्लेबाज
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं