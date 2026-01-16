विज्ञापन

कौन हैं राजेश खन्ना के छोटे दामाद? जिनकी कमाई के आगे साल में 3-4 फिल्में करके भी पीछे रह जाते हैं अक्षय कुमार

राजेश खन्ना के बड़े दामाद अक्षय कुमार और उनकी नेटवर्थ के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन शो बिज से दूर छोटे दामाद समीर सरन कमाई के मामले में अक्षय से कम नहीं हैं.

कौन हैं राजेश खन्ना के छोटे दामाद समीर सरन

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना की तरह उनकी बेटियों को बॉलीवुड में कुछ खास सफलता नहीं मिली. मां डिंपल कपाड़िया और पिता राजेश खन्ना के उलट ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना को फिल्मों में सफलता नहीं मिली, जिसके बाद दोनों बहनों ने ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बना ली. अक्षय कुमार से शादी करने के बाद ट्विंकल खन्ना ने फिल्मों में सफलता नहीं मिलने पर राइटिंग को अपना करियर बना लिया तो वहीं छोटी बेटी रिंकी ने बिजनेसमैन समीर सरन से शादी कर विदेश में बस गई. काका के बड़े दामाद अक्षय कुमार और उनकी नेटवर्थ के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन शो बिज से दूर छोटे दामाद कमाई के मामले में अक्षय से कम नहीं हैं.

काका के छोटे दामाद समीर सरन

ट्विंकल खन्ना की तरह रिंकी खन्ना का भी फिल्मी करियर एक तरह से फ्लॉप ही रहा. साल 1999 में रिलीज हुई रिंकी की डेब्यू फिल्म 'प्यार में कभी कभी' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. एक्टिंग करियर में सफलता नहीं मिलने पर रिंकी ने बिजनेसमैन समीर सरन से शादी कर विदेश में बस गईं. काका के छोटे दामाद समीर कमाई के मामले में साढ़ू अक्षय कुमार को कड़ी टक्कर देते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, समीर का लंदन में कारोबार हैं. वह एक रियल एस्टेट फर्म के पार्टनर भी हैं जिसके ब्रांच मुंबई, गोवा, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो समीर सरन की नेटवर्थ करीब 250 करोड़ है. 

रिकी खन्ना का फ्लॉप फिल्मी करियर 

समीर सरन ने 2003 में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया की छोटी बेटी रिंकी खन्ना के साथ सात फेरे लिए थे. रिंकी खन्ना भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं. रिंकी ने 1999 में 'प्यार में कभी कभी' फिल्म के साथ एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, जो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. इसके बाद भी वह 'जिस देश में गंगा रहती है' 'ये है जलवा' 'चमेली' 'प्राण जाए पर शान न जाए' और 'झंकार बीट्स' जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई.

