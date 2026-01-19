विज्ञापन

'धुरंधर' की आंधी बरकरार, 45वें दिन भी किया मोटा कारोबार, क्या 'बॉर्डर 2' रोकेगी कमाई का रथ?

Dhurandhar Box Office Collection Day 45: रणवीर सिंह स्टारर धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर' अपनी रिलीज के 45 दिन बाद भी चर्चा में हैं. छह हफ्ते से भी ज्यादा समय तक बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही धुरंधर अभी भी करोड़ों में कमा रही है.

Dhurandhar Box Office Collection Day 45: रणवीर सिंह स्टारर धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर' अपनी रिलीज के 45 दिन बाद भी चर्चा में हैं. छह हफ्ते से भी ज्यादा समय तक बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही धुरंधर अभी भी करोड़ों में कमा रही है. इन 45 दिनों में फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 900 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. धुरंधर ने अपनी कमाई के साथ-साथ कई हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों को धूल चटाकर देश की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है. धुरंधर बॉलीवुड की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म है. बॉलीवुड की सबसे कमाऊ फिल्म आमिर खान की दंगल है, जिसका रिकॉर्ड बीते 10 साल से नहीं टूटा है. अब बात करेंगे धुरंधर की 45 दिनों की कुल ऑफिशियल कमाई की और साथ ही जानेंगे फिल्म ने 45वें दिन बॉक्स ऑफिस पर क्या झंडे गाड़े हैं.

धुरंधर की धमाका बरकरार
जवान, पठान, एनिमल, गदर 2, पुष्पा 2, बाहुबली, केजीएफ 2 समेत कई फिल्मों को पछाड़ने के बाद फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमर सीधी करके खड़ी है. इसके सामने और इसके बाद रिलीज हुई फिल्म कब की दफन हो चुकी हैं. धुरंधर की टक्कर जिससे भी हुई है, उसने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा. अब मेकर्स ने फिल्म की 45 दिनों की कुल घरेलू और वर्ल्डवाइड कमाई का ब्योरा शेयर किया है. धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 45वें दिन 4.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इसके बाद फिल्म का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 879.75 करोड़ रुपये हो चुका है. इंडिया में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1038.10 करोड़ रुपये और ओवरसीज में 290.13 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, बात करें फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की तो फिल्म ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1328.23 करोड़ रुपये कमाकर और भी ज्यादा स्ट्रांग कंडीशन में आ गई है.

बॉर्डर 2 के आगे ढेर होगी धुरंधर?
धुरंधर ने पहले हफ्ते 218 करोड़ रुपये, दूसरे हफ्ते 261.50 करोड़ रुपये, तीसरे हफ्ते 198.30 करोड़ रुपये, चौथे हफ्ते 115.70 करोड़ रुपये, पांचवें हफ्ते 56.35 करोड़ रुपये और छठे हफ्ते 28.95 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म ने अपने सातवें हफ्ते के पहले तीन दिनों में शुक्रवार को 2.10 करोड़ रुपये, शनिवार को 3.60 करोड़ रुपये और रविवार को  4.25 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. अब देखना होगा कि आगामी 23 जनवरी को रिलीज हो रही मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज से फिल्म की कमाई पर कितना ब्रेक लगेगा. बॉर्डर 2 को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.

