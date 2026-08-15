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अजीत अगरकर के भविष्य पर फैसला जल्द, रोहित शर्मा पर भी होगी चर्चा, BCCI के साथ होगी भविष्य पर निर्णायक बैठक

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के बाद BCCI अधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर से उनके भविष्य और टीम से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं. रिपोर्ट में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर मतभेदों का भी जिक्र किया गया है.

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अजीत अगरकर के भविष्य पर फैसला जल्द, रोहित शर्मा पर भी होगी चर्चा, BCCI के साथ होगी भविष्य पर निर्णायक बैठक
BCCI on Ajit Agarkar

'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज के बाद BCCI के अधिकारी सेलेक्शन कमिटी के चेयरमैन अजीत अगरकर से उनके भविष्य पर चर्चा करने के लिए मिलने वाले हैं. अगरकर सितंबर में चेयरमैन के तौर पर तीन साल पूरे कर लेंगे और उन्हें एक साल का एक्सटेंशन मिल सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मीटिंग रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर सेलेक्टर और BCCI के बीच मतभेदों के बीच होगी. हालांकि सेलेक्टर ने कथित तौर पर रोहित शर्मा को बताया था कि वे जुलाई में इंग्लैंड सीरीज के बाद उन्हें टीम से हटाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि रोहित "तब तक देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे जब तक वे योजनाओं का हिस्सा हैं"

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीसीसीआई चाहता है कि सेलेक्टर 2027 ODI वर्ल्ड कप से पहले हर सीरीज के आधार पर रोहित के भविष्य पर फैसला लें. हालांकि, खबरों के मुताबिक सैकिया की बातों से सेलेक्टर नाराज हो गए हैं.

इससे पहले, भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी ODI में रोहित शर्मा की शानदार सेंचुरी की तारीफ की थी. उन्होंने कहा कि रोहित ने 50-ओवर फॉर्मेट में अपने भविष्य को लेकर हो रही अटकलों पर 'सबका मुंह बंद कर दिया' है.
 

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