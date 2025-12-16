T20 World Cup 2026 के लिए कब होगा भारतीय टीम का ऐलान? सामने आई रिपोर्ट

ICC Men's T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है. उससे पहले हर किसी की निगाह भारतीय टीम पर टिकी हुई है. लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगामी टूर्नामेंट में भारतीय टीम किन धुरंधरों के साथ मैदान में उतरती है. अगर आपका भी यही सवाल है तो फिलहाल उसका जबाव सामने नहीं आया है. मगर किस तारीख को टीम का ऐलान होगा? उसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई अगले माह के पहले सप्ताह में टी20 वर्ल्ड कप के लिए भाररतीय टीम का ऐलान कर सकती है. यही नहीं टी20 वर्ल्ड कप के साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा उसी दौरान की जाएगी.

7 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा टूर्नामेंट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से हो रहा है, जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. इस दौरान सभी टीमों के बीच कुल 55 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा. भारतीय टीम की भी पहली भिड़ंत 7 फरवरी को ही है. जहां वह मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के सामने आमने-सामने होगी.

अमेरिका के बाद ग्रुप स्टेज में इन टीमों के खिलाफ है भारतीय टीम का मुकाबला

अमेरिका के बाद ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम का अगला मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया के साथ है. उसके बाद टीम 15 फरवरी को पाकिस्तान और 18 फरवरी को नीदरलैंड्स के साथ भिड़ंत करेगी. भारत के सभी मैच शाम 7 बजे से शुरू होंगे.

भारत का ग्रुप स्टेज शेड्यूल

7 फरवरी vs अमेरिका

12 फरवरी vs नामीबिया

15 फरवरी vs पाकिस्तान

18 फरवरी vs नीदरलैंड्स

