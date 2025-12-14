IPL Auction 2026: ग्रीन, पथिराना, स्मिथ, ऑक्शन में इन 5 खिलाड़ियों पर होगी छप्परफाड़ पैसों की बारिश

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन में अब गिनती के महज 2 दिन शेष रह गए हैं. आगामी ऑक्शन में कई धुरंधर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. जिनपर सभी की निगाहें टिकी हुई है. कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं. जिन्हें लेकर लोग अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आगामी सीजन में वह काफी महंगे साबित हो सकते हैं. मिनी ऑक्शन से पहले बात करें उन्हीं 5 बड़े खिलाड़ियों के बारे में जो आगामी ऑक्शन में इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

कैमरून ग्रीन

लिस्ट में पहला नाम ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का आता है. 26 वर्षीय ग्रीन पूरी तरह से फिट हो गए हैं और आगामी सीजन में विस्फोट मचाने के लिए तैयार हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार वह ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उबर सकते हैं. खबर लिखे जाने तक ग्रीन ने आईपीएल में कुल 29 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 28 पारियों में 41.59 की औसत से 707 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 29 पारियों में 41.5 की औसत से 16 सफलता प्राप्त की है. आईपीएल 2025 के ऑक्शन में ग्रीन ने इंजरी की वजह से हिस्सा नहीं लिया था.

जेमी स्मिथ

कैमरून ग्रीन की तरह ही कई टीमों की नजर इंग्लिश विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ के उपर टिकी हुई है. स्मिथ बल्लेबाजी के साथ-साथ विकेट कीपिंग करने में भी माहिर हैं. खबर लिखे जाने तक 25 वर्षीय बल्लेबाज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड की तरफ से कुल 5 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 5 पारियों में 26 की औसत से 130 रन निकले हैं.

लियाम लिविंगस्टोन

लियाम लिविंगस्टोन जरूर इंडियन प्रीमियर लीग में अब तक कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाए हैं. मगर लीग में उनकी अब भी काफी मांग है. उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी सीजन में भी उनके ऊपर जमकर धनवर्षा हो सकती है. लिविंगस्टोन ने आईपीएल में खबर लिखे जाने तक 49 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 47 पारियों में 26.28 की औसत से 1051 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 27 पारियों में 13 सफलता प्राप्त की है.

मथीशा पथिराना

श्रीलंकाई होनहार तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना की कहर बरपाती गेंदबाजी से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है. मगर उनके साथ चोटों की समस्या हमेशा रही है. अगर वह फिट रहते हैं तो फिर उनका कोई जवाब नहीं है. यही वजह है कि सभी टीमों की नजर उनपर टिकी हुई है.

रवि बिश्नोई

एलएसजी की तरफ से रवि बिश्नोई को रिलीज करना का फैसला बेहद चौंकाने वाला रहा है. उम्मीद जताई जा रही है कि अब जब वह ऑक्शन पुल में आ ही गए हैं तो एक बार फिर से उनके ऊपर जमकर धनवर्षा हो सकती है. खबर लिखे जाने तक युवा स्टार ने आईपीएल में 77 मैच खेले हैं. इस बीच 76 पारियों में उनको 72 सफलता हाथ लगी है.

यह भी पढ़ें- IND Under-19 vs PAK Under-19: पाकिस्तान की खैर नहीं! भारत के ये 3 बल्लेबाज उनके गेंदबाजों का बिगाड़ेंगे हुलिया