बांग्लादेश का भारत दौरा स्थगित, बांग्लादेशी कप्तान ने हरमनप्रीत कौर के खिलाफ की थी ओछी टिप्पणी

BCCI Postpones Bangladesh Women's December Tour Of India: बांग्लादेश महिला टीम को दिसंबर में तीन वनडे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज के लिए भारत का दौरा करना था. हालांकि, यह दौरा स्थगित कर दिया गया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई की तरफ से इसको लेकर पत्र मिला था. बता दें, यह दौरा ऐसे समय स्थगित किया गया है, जब बांग्लादेशी कप्तान निगार सुल्ताना ने शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों का जवाब देते हुए विश्व विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर के खिलाफ ओछी टिप्पणी की थी.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीबी के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि बोर्ड को बीसीसीआई से एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि सफेद गेंद की सीरीज बाद की तारीख में निर्धारित की जाएगी. इसके बाद यह दौरा स्थगित कर दिया गया है. हालांकि, दौरे को स्थगित करने को लेकर कोई कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है. लेकिन यह समझा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव एक प्रमुख कारण था.

बांग्लादेश और भारतीय महिलाओं के बीच होने वाली यह सीरीज आईसीसी के भविष्य के दौरे के कार्यक्रम का एक हिस्सा थी. भारत ने हाल ही में महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है और उस जीत के बाद यह पहली सीरीज थी. भारतीय खिलाड़ी इसके बाद महिला प्रीमियर लीग में खेलते आएंगे और इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज, आखिरी सीरीज रहती.

निगार सुल्ताना पर लगे थे मारपीट के आरोप

बांग्लादेश महिला टीम की कप्तान निगार सुल्ताना पर जहांआरा आलम के जूनियर खिलाड़ियों के साथ मारपीट करने के आरोप लगाया था. बांग्लादेश के अखबार कलेर कांथा से बात करते हुए, 32 वर्षीय आलम ने कहा था कि मौजूदा कप्तान जोटी टीम के जूनियर क्रिकेटरों को "बहुत पीटती" हैं.

बांग्लादेश के लिए 52 वनडे और 83 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली आलम ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में आयरलैंड के खिलाफ राष्ट्रीय जर्सी में दिखी थीं. उसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था.

जहांआरा आलम ने कहा था,"यह कोई नई बात नहीं है. जोटी जूनियर खिलाड़ियों को खूब पीटती हैं. इस विश्व कप के दौरान भी, जूनियर खिलाड़ियों ने मुझसे कहा था, 'नहीं, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी. फिर मुझे फिर से थप्पड़ खाने पड़ेंगे.' मैंने कुछ लोगों से सुना, 'कल मेरी पिटाई हुई थी.' दुबई दौरे के दौरान भी, उसने एक जूनियर खिलाड़ी को कमरे में बुलाकर थप्पड़ मारा था."

हरमनप्रीत कौर पर की ओछी टिप्पणी

जहांआरा आलम के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुल्ताना ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वह किसी को क्यों मारेंगी और सवाल किया कि क्या वह भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, जिन्होंने 2023 में गुस्से में अपना बल्ला स्टंप्स पर मारा था.

डेली क्रिकेट के साथ एक इंटरव्यू में निगार सुल्ताना ने कहा,"मैं किसी को क्यों मारूंगी? मेरा मतलब है, मैं स्टंप्स पर अपने बल्ले से क्यों मारूंगी? क्या मैं हरमनप्रीत हूं, जो इस तरह स्टंप्स पर मारूंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने निजी समय में अगर मैं खाना बना रही हूं या कुछ और कर रही हूं, तो मैं अपने बल्ले को इधर-उधर मार सकती हूं. अपने हेलमेट को मार सकती हूं, यह मेरी अपनी बात है. लेकिन मैं किसी और के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं शारीरिक रूप से क्यों आक्रामक होऊंगी? सिर्फ इसलिए कि किसी ने ऐसा कहा? आप अन्य खिलाड़ियों या किसी और से पूछ सकते हैं कि क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया है."

यह भी पढ़ें: IPL 2026: लगातार तीसरे सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई करेंगे पैंट कमिंस

यह भी पढ़ें: बाबर आजम ने आउट होने के बाद स्टंप्स पर मारा था बल्ला, अब आईसीसी ने सुनाई सजा