Asia Cup में जो आज तक कोई नहीं कर पाए, Azmatullah Omarzai ने वो कर दिखाया, सूर्या का रिकॉर्ड हुआ स्वाहा

Azmatullah Omarzai, Afghanistan vs Hong Kong: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई ने इतिहास रच दिया है. वह एशिया कप के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 25 वर्षीय ऑलराउंडर से पहले यह बड़ी उपलब्धि संयुक्त रूप से दो बल्लेबाजों के नाम दर्ज थी. ये दोनों खिलाड़ी कोई और नहीं टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव और अफगान सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज हैं. इन दोनों बल्लेबाजों ने क्रमशः 22-22 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. मगर पिछले मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ महज 20 गेंदों में फिफ्टी जड़ते हुए उमरजई ने यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

अफगानिस्तान के लिए बने खास

यही नहीं अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भी पहले खिलाड़ी बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायब को पीछे छोड़ा है. इन दोनों बल्लेबाजों ने 21-21 गेंदों में फिफ्टी जड़ी थी. मगर पिछले मुकाबले में हांगकांग के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए उमरजई ने यह बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

.@AzmatOmarzay put the Zayed Cricket Stadium on fire and brought up a quickfire half-century off just 20 deliveries. 👏



Terrific batting from the all-rounder to get to his maiden T20I half-century! 🤩👏#AfghanAtalan | #AsiaCup2025 | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/PZw85Fxdhz — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) September 9, 2025

उमरजई ने 53 रनों की पारी में उड़ाए पांच छक्के

मैच के दौरान अजमतुल्लाह उमरजई बेहद प्रचंड लय में नजर आए. टीम के लिए छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 21 गेंदों का सामना किया. इस बीच 252.38 की स्ट्राइक रेट से 53 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से दो चौके और पांच खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी रहा उमरजई का जलवा

मैच के दौरान उमरजई का जलवा केवल बल्लेबाजी में ही नहीं गेंदबाजी में भी रहा. टीम के लिए उन्होंने कुल दो ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच महज 2.00 की इकोनॉमी से चार रन खर्च करते हुए एक सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहे. उनके शिकार विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज जीशान अली बने. हांगकांग के खिलाफ आलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

