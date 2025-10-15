विज्ञापन
विशेष लिंक

कन्फर्म टिकट की टेंशन दूर होगी, Air India ने की जयपुर, इंदौर से लेकर पटना-वाराणसी तक 174 उड़ानों की घोषणा

दिवाली बाद त्योहार के लिए आप कन्फर्म टिकट खोज रहे हैं तो एयर इंडिया आपके लिए खुशखबरी लेकर आई है. हवाई उड़ानों की पूरी लिस्ट देखिए यहां...

Read Time: 2 mins
Share
कन्फर्म टिकट की टेंशन दूर होगी, Air India ने की जयपुर, इंदौर से लेकर पटना-वाराणसी तक 174 उड़ानों की घोषणा
Air India Northern Winter Flight Schedule
  • एयर इंडिया ने 26 अक्टूबर 2025 से नॉर्दर्न विंटर शेड्यूल के तहत 174 नई साप्ताहिक उड़ानें शुरू करने की घोषणा की
  • दिल्ली, मुंबई से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के लिए उड़ानों की संख्या में वृद्धि की गई है
  • दिल्ली से कुआलालंपुर जैसे विदेशी गंतव्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या भी प्रति सप्ताह बढ़ाई गई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Air India ने 26 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले नॉर्दर्न विंटर शेड्यूल के तहत 174 नई साप्ताहिक उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है. नई उड़ानों से देश के बड़े शहरों और दक्षिण-पूर्व एशिया के लोकप्रिय गंतव्यों के लिए कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. अगर दिवाली बाद आपको घर लौटने के लिए कन्फर्म टिकट नहीं मिला है या फिर आप छठ पूजा के लिए पटना, वाराणसी या दूसरे शहरों में जाना चाहते हैं तो हवाई यात्रा भी एक विकल्प हो सकता है.

नई और अतिरिक्त उड़ानों की पूरी लिस्ट

राजस्थान के लिए (26 अक्टूबर से)
दिल्ली–जयपुर (नया रूट): 3 उड़ानें रोजाना
दिल्ली–जैसलमेर (नया रूट): 2 उड़ानें रोजाना
दिल्ली–उदयपुर: 2 से बढ़ाकर 3 उड़ानें रोजाना

मुंबई से राजस्थान के लिए फ्लाइट
मुंबई–जयपुर: 3 से बढ़ाकर 4 उड़ानें रोजाना
मुंबई–उदयपुर: 3 से बढ़ाकर 4 उड़ानें रोजाना
मुंबई–जोधपुर: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना

मध्य प्रदेश के लिए
दिल्ली–इंदौर: 3 से बढ़ाकर 4 उड़ानें रोजाना
दिल्ली–भोपाल: 2 से बढ़ाकर 3 उड़ानें रोजाना
मुंबई–इंदौर: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना

गुजरात के लिए
मुंबई–भुज: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना
दिल्ली–राजकोट: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना

अन्य रूटों पर बढ़ीं उड़ानें
दिल्ली–वाराणसी, रायपुर: 2 से बढ़ाकर 3 उड़ानें रोजाना
दिल्ली–पोर्ट ब्लेयर, औरंगाबाद, गुवाहाटी, नागपुर: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना
मुंबई–देहरादून, पटना, अमृतसर: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना

अंतरराष्ट्रीय रूट पर नई उड़ानें

दिल्ली–कुआलालंपुर: 7 से बढ़ाकर 10 उड़ानें प्रति सप्ताह (15 नवंबर से)
दिल्ली–देनपासार (बाली): 7 से बढ़ाकर 10 उड़ानें प्रति सप्ताह (1 दिसंबर से)

एयरलाइन ने अपने पुराने एयरबस A320neo विमानों में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं. 27 में से 26 विमानों में अब नया इंटीरियर और तीन क्लास बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी की सुविधा है. एयर इंडिया के पास अब 100 से ज्यादा A320 फैमिली विमान हैं, जो 80 से ज्यादा घरेलू और शॉर्ट इंटरनेशनल रूट्स पर यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा का अनुभव देंगे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air India Flight, Air India Northern Winter Schedule, Air India Winter Flight Schedule
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com