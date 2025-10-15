कन्फर्म टिकट की टेंशन दूर होगी, Air India ने की जयपुर, इंदौर से लेकर पटना-वाराणसी तक 174 उड़ानों की घोषणा

Air India ने 26 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले नॉर्दर्न विंटर शेड्यूल के तहत 174 नई साप्ताहिक उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है. नई उड़ानों से देश के बड़े शहरों और दक्षिण-पूर्व एशिया के लोकप्रिय गंतव्यों के लिए कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. अगर दिवाली बाद आपको घर लौटने के लिए कन्फर्म टिकट नहीं मिला है या फिर आप छठ पूजा के लिए पटना, वाराणसी या दूसरे शहरों में जाना चाहते हैं तो हवाई यात्रा भी एक विकल्प हो सकता है.

नई और अतिरिक्त उड़ानों की पूरी लिस्ट

राजस्थान के लिए (26 अक्टूबर से)

दिल्ली–जयपुर (नया रूट): 3 उड़ानें रोजाना

दिल्ली–जैसलमेर (नया रूट): 2 उड़ानें रोजाना

दिल्ली–उदयपुर: 2 से बढ़ाकर 3 उड़ानें रोजाना

मुंबई से राजस्थान के लिए फ्लाइट

मुंबई–जयपुर: 3 से बढ़ाकर 4 उड़ानें रोजाना

मुंबई–उदयपुर: 3 से बढ़ाकर 4 उड़ानें रोजाना

मुंबई–जोधपुर: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना

मध्य प्रदेश के लिए

दिल्ली–इंदौर: 3 से बढ़ाकर 4 उड़ानें रोजाना

दिल्ली–भोपाल: 2 से बढ़ाकर 3 उड़ानें रोजाना

मुंबई–इंदौर: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना

गुजरात के लिए

मुंबई–भुज: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना

दिल्ली–राजकोट: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना

अन्य रूटों पर बढ़ीं उड़ानें

दिल्ली–वाराणसी, रायपुर: 2 से बढ़ाकर 3 उड़ानें रोजाना

दिल्ली–पोर्ट ब्लेयर, औरंगाबाद, गुवाहाटी, नागपुर: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना

मुंबई–देहरादून, पटना, अमृतसर: 1 से बढ़ाकर 2 उड़ानें रोजाना

अंतरराष्ट्रीय रूट पर नई उड़ानें

दिल्ली–कुआलालंपुर: 7 से बढ़ाकर 10 उड़ानें प्रति सप्ताह (15 नवंबर से)

दिल्ली–देनपासार (बाली): 7 से बढ़ाकर 10 उड़ानें प्रति सप्ताह (1 दिसंबर से)

एयरलाइन ने अपने पुराने एयरबस A320neo विमानों में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं. 27 में से 26 विमानों में अब नया इंटीरियर और तीन क्लास बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी की सुविधा है. एयर इंडिया के पास अब 100 से ज्यादा A320 फैमिली विमान हैं, जो 80 से ज्यादा घरेलू और शॉर्ट इंटरनेशनल रूट्स पर यात्रियों को बेहतर और आरामदायक यात्रा का अनुभव देंगे