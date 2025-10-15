बिहार चुनाव: चिराग की पार्टी ने जारी की पहली कैंडिडेट लिस्ट, 14 सीटों पर उतारे उम्मीदवार

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है. पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. पार्टी ने उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है, उसमें सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं. सूची में चंपारण, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और मधुबनी जैसे जिलों की विधानसभा सीटें शामिल हैं.

बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट पर फोकस लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने इस सूची को शेयर करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार घोषित बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी " बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट " के सपनों को साकार करने के लिए और बिहार के सर्वांगीण विकास में आप अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे. आपके समर्पण, जनता के समर्थन से बिहार विधानसभा चुनाव में डबल इंजन वाली एनडीए सरकार की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत निश्चित है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री @iChiragPaswan जी के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार घोषित बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।



हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी " बिहार फर्स्ट-बिहारी फर्स्ट "… pic.twitter.com/PQ6Qo33CwG — Lok Janshakti Party (Ramvilas) (@LJP4India) October 15, 2025

जदयू की भी पहली लिस्ट हो चुकी जारी

इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में शामिल जदयू ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की. इस सूची में कुल 57 उम्मीदवारों के नाम हैं. सूची के मुताबिक, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, मधेपुरा से कविता साहा, सिंघेश्वर से रमेश ऋषिदेव, और सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया गया है. इसके अलावा, मंत्री श्रवण कुमार को एक बार फिर नालंदा से टिकट थमाया गया है, तो अनन्त सिंह मोकामा से चुनावी मैदान में होंगे.