'UAE की पिचें...', शोएब मलिक और मिस्बाह उल हक ने बताई इंडिया की कमजोर कड़ी, जहां से ढह सकता है किला

Shoaib Malik and Misbah ul Haq, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है. टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही सभी टीमों के दिग्गजों का मानना है कि भारतीय टीम ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार है. पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब मलिक का भी कुछ ऐसा ही विचार है. मगर उन्होंने भारतीय टीम कि एक ऐसी कमजोरी कड़ी बताई है, जो सोचनीय है. अपने अनुभव के आधार पर मलिक ने कहा, 'UAE की पिचें ऐसी है जहां बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना पाते हैं. चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान उसने (श्रेयस अय्यर) वहां रन किए थे. भारतीय टीम में देखें तो बैटर्स केवल एक तरह से खेलने वाले हैं. इसमें कोई परिस्थिति के मुताबिक खेलने वाला नहीं है. सारे हिट लगाने वाले खिलाड़ी हैं. हां अगर आप दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते तो जरूर यह बैटिंग ऑर्डर रख सकते थे. मगर मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये चीज उनकी कमजोर कड़ी साबित हो सकती है. इसमें कोई शक नहीं है कि वह टूर्नामेंट के सबसे प्रबल दावेदार हैं, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है. जहां उन्हें समस्या हो सकती है. जिस दिन स्पिन थोड़ा टफ हुआ उस दिन उनके बल्लेबाज थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं.'

मलिक के बात से पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक भी सहमत नजर आए. उन्होंने कहा, 'जो मलिक ने कहा मैच के समय बुरी परस्थिती आ जाती है और आप फंस गए हैं और यहां से एक छोर से बैटिंग करनी है. कंडीशन अच्छे हैं तो ये बैटिंग लाइन-अप ऐसी है कि 200 से ऊपर ही करेगी. इन्होंने अच्छे पिचों पर बल्लेबाजी करते हुए यही किया है. लेकिन कंडीशन दूसरे तरह कि आ गई जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में थी. फिर उसके बाद देखना होगा कि ये कैसे खेलते हैं. वो शुभमन गिल को इसी लिए लेकर आए हैं कि वो विराट कोहली वाला रोल प्ले कर सके. मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि जहां स्पिन हो रहा है. वहां वह कैसा खेल दिखाते हैं. ओवरआल देखें तो अच्छे कंडीशन में इससे अच्छी बल्लेबाजी क्रम नहीं हो सकती है.'

टीम इंडिया की गेंदबाजी के बारे में बात करते हुए मिस्बाह ने कहा, 'उनकी गेंदबाजी लाइन-अप काफी अनुभवी है. नए गेंद के साथ उनके पास जबर्दस्त तरीके का बाएं हाथ का गेंदबाज है. ये गेंदबाजी क्रम डिफेंसिव नहीं, बल्कि आउट करने का दम रखती है.'

