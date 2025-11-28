Ayush Mhatre: आयुष म्हात्रे का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 18 साल में ये कारनामा कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया, रोहित भी छूटे पीछे

Ayush Mhatre World Record: युवा भारतीय सनसनी आयुष म्हात्रे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है. आयुष म्हात्रे ने विदर्भ के खिलाफ मुकाबले में 53 गेंदों में 110 रनों की पारी खेली. यह म्हात्रे के बल्ले के आया पहला टी20 शतक है. उनकी पारी में आठ चौके और आठ छक्के शामिल रहे. इस शतक के साथ ही उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में वो कारनामा कर दिखाया है, जो उनसे पहले कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया था. बीसीसीआई ने शुक्रवार को ही उन्हें भारत की अंडर-19 टीम का कप्तान नियुक्त किया था और म्हात्रे ने कप्तानी मिलने पर बल्ले से आग उगली है.

आयुष म्हात्रे का वर्ल्ड क्रिकेट

आयुष म्हात्रे अब वर्ल्ड क्रिकेट में- लिस्ट ए, फर्स्ट क्लास और टी20 में, तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 18 साल और 135 दिन की उम्र में म्हात्रे के नाम फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20 में शतक है. आयुष म्हात्रे ने इस दौरान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 19 साल और 339 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था. इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर उनमुक्त चंद (20 साल), चौथे पर क्विंटन डी कॉक (20 साल और 62 दिन) और पांचवें पर अहमद सहजाद (20 साल और 97 दिन) हैं.

आयुष म्हात्रे ने सिर्फ 17 साल की उम्र में मुंबई के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था और अपने तीसरे ही मैच में उन्होंने शतक जड़ा था. 2024 के आखिरी दिन, म्हात्रे ने लिस्ट-ए रिकॉर्ड तोड़ा था, तब उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 117 गेंदों पर 181 रन बनाए थे और एक पारी में 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे.

आयुष म्हात्रे ने अभी तक 13 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 22 पारियों में 2 शतक और दो अर्द्धशतक के दम पर 660 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 30.00 का है. जबकि लिस्ट ए में उन्होंने 65.42 की औसत से 7 मैचों में 458 रन बनाए हैं. लिस्ट ए में भी उन्होंने दो शतक और एक अर्द्धशतक लगाया है. जबकि 9 टी20 में उनके नाम 46.00 की औसत से 368 रन हैं.

मुंबई ने विदर्भ को 7 विकेट से हराया

बात अगर मुकाबले की करें तो, आयुष म्हात्रे की 53 गेंद में नाबाद 110 रन की पारी और शिवम दुबे (31 रन पर तीन विकेट और नाबाद 39 रन) के ऑलराउंड खेल की बदौलत मुंबई ने शुक्रवार को सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए मैच में विदर्भ को सात विकेट से हरा दिया. म्हात्रे की पारी से गत चैंपियन मुंबई ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए इकाना स्टेडियम में 193 रनों के लक्ष्य को 13 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया. टीम ने 17.5 ओवर में तीन विकेट पर 194 रन बनाए.

अठाराह वर्षीय म्हात्रे ने अपनी पहली टी20 शतकीय पारी में आठ छक्के और इतने ही चौके लगाए. मुंबई को शुरुआती ओवरों में अजिंक्य रहाणे (शून्य) और हार्दिक तामोरे (एक) के आउट होने से दो झटके लगे. टीम का स्कोर दो विकेट पर 21 रन हो गया. भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों पर चार चौकों और एक छक्के की मदद से 35 रनों की शानदार पारी खेलकर लय में वापसी जारी रखी और म्हात्रे के साथ तीसरे विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी कर मुंबई की पारी को संभाला. वह 12वें ओवर में यश ठाकुर की गेंद पर यश राठौड़ को कैच देकर आउट हुए.

इसके बाद क्रीज पर आये भारतीय हरफनमौला दुबे ने 19 गेंद की नाबाद पारी में तीन छक्के और इतने ही चौके के साथ नाबाद 39 रन की पारी खेली. उन्होंने म्हात्रे के साथ केवल 35 गेंद पर 85 रन की अटूट साझेदारी कर मुंबई को बड़ी जीत दिला दी. इससे पहले अथर्व तायडे (64) और अमन मोखड़े (61) के अर्धशतकों की बदौलत विदर्भ ने नौ विकेट पर 192 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया.

