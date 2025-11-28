'बैठी बैठी रो रही थी..', हेमा के घर धर्मेंद्र के लिए रखे गए पाठ में पहुंचीं बचपन की फैन, बताया कैसा था माहौल

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर एक तरफ सनी-बॉबी देओल ने प्रेयर मीट का आयोजन किया था तो वहीं दूसरी ओर एक्टर की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने अपने घर पर शोक सभा कराई थी. पूरी दुनिया देख रही है, कैसे दिग्गज एक्टर के निधन पर भी दो परिवार अलग-अलग आंसू बहा रहे हैं. हेमा मालिनी ने अपने घर ही पति के लिए एक शोक सभा कराई और इसी के साथ-साथ घर में गीता का पाठ और भजन भी करवाया है. इस शोक सभा में गोविंदा की पत्नी और धर्मेंद्र की बचपन की फैन सुनीता आहूजा अपने बेटे के साथ पहुंची थी. सुनीता ने शोक सभा का पूरा हाल बताया है.



हेमा मालिनी ने कराया गीता पाठ



सुनीता ने बताया कि धर्मेंद्र का दूसरा परिवार भी उनके जाने से पूरी तरह टूट चुका है. सुनीता ने बताया, 'हेमा जी ने घर में गीता का पाठ पढ़वाया और भजन करवाया. हम सभी वहां भजन सुन रहे थे. मैं हेमा जी के सामने बैठी-बैठी रो रही थी. मैं इस दुख से उबर नहीं पा रही हूं. यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, वह एक महान शख्सियत थे. वह मेरे बचपन के क्रश थे. मैं और मेरी फैमिली उनका बहुत सम्मान करते हैं. हम सब मिलकर उनकी फिल्में देखते हैं. गोविंदा तो उनको पूरा फॉलो करते हैं. मैं इस वक्त पूरी तरह से टूट चुकी हूं'. सुनीता ने धर्मेंद्र के साथ अपनी प्यारी याद को भी साझा किया.



सुनीता ने कहा- धरमजी नेकदिल इंसान थे

गोविंदा की पत्नी ने कहा, 'मैंने धरम जी के साथ एक शो में छलकाए जाम पर परफॉर्म किया था. मैंने उनके साथ स्टेज शेयर की थी. यह पल मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी. हम उनकी दोनों बेटियों के बहुत करीब हैं. मैंने गोविंदा से इसलिए शादी की थी, क्योंकि वो मुझे धर्मेंद्र की तरह लगते थे. वह धर्मेंद्र जितने हैंडसम नहीं हैं, धरम जी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे हैंडसम एक्टर थे. वो सच में हिंदी सिनेमा के हीमैन थे और सबसे बड़ी बात वह सच्चे और नेक दिल इंसान थे. उनकी इंसानियत उनके चेहरे और उनकी मुस्कान में नजर आती थी. मैं दो महीने पहले ही गणेश चतुर्थी पर उनसे मिली थी, मैं अपने बेटे के साथ उनके घर गई थी. ईशा ने मुझे इनवाइट किया था, जब मेरा बेटा हुआ, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि उसमें धरमजी और अमिताभ जैसे गुण हों'.