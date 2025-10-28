विज्ञापन
Aus vs Ind 1st T20I: 'ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण', सूर्यकुमार ने बताया कौन से ओवर करेंगे पहले टी20 में अंतर पैदा, नितीश पर दिया अपडेट

Aus vs Ind: टीम इंडिया बुधवार को पांच मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में कंगारुओं से भिड़ने जा रही है. और पूर्व संध्या पर कप्तान सूर्यकुमार ने पहली कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कैनबरा में कौन सी बात मैच में निर्णायक भूमिका अदा करेगी

Australia vs India, 1st T20I: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव

Suryakumar Yadav's press conference: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार से यहां शुरू हो रही पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में पावरप्ले के ओवर काफी महत्वपूर्ण होंगे और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Suryakumar on Bumrah) की मौजूदगी से मैच के इस समय में उनकी टीम की संभावनाएं बढ़ जाएंगी. सूर्यकुमार ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की आक्रामक खेल शैली के सामने बुमराह का होना हमेशा से उनकी टीम के लिए फायदेमंद रहा है.

'यह फेस एक चुनौती भी है'

सूर्यकुमार ने श्रृंखला से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘पावर प्ले में गेंदबाजी करना हमेशा चुनौती होती है. हमने देखा है कि वे (ऑस्ट्रेलिया) वनडे श्रृंखला और टी20 विश्व कप में किस तरह से खेले. पावर प्ले हमेशा महत्वपूर्ण होता है.' उन्होंने कहा, ‘आपने एशिया कप में देखा होगा कि बुमराह ने पावर प्ले में कम से कम दो ओवर गेंदबाजी करने की जिम्मेदारी ली थी. इसलिए हमारे लिए यह अच्छी बात है कि वह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ निश्चित रूप से पावर प्ले में गेंदबाजी करना अच्छी चुनौती होगी.' बुमराह ऑस्ट्रेलिया में खेलने के मामले में भारतीय टी20 टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं और सूर्यकुमार ने कहा कि उनका मुख्य तेज गेंदबाज जानता है कि इस तरह की श्रृंखला के लिए किस तरह से तैयारी करनी होती है.

नितीश हो सकते हैं उपलब्ध

उन्होंने कहा, ‘जिस तरह से उन्होंने (बुमराह ने) पिछले कई वर्षों से क्रिकेट खेला है, उन्होंने खुद को शीर्ष पर बनाए रखा है और वह जानते हैं कि एक अच्छी श्रृंखला के लिए कैसे तैयारी करनी है, वह जानते हैं कि यहां कैसे क्रिकेट खेलना है.' सूर्यकुमार ने कहा, ‘मुझे लगता है कि उन्होंने सभी खिलाड़ियों में से इस देश का सबसे ज़्यादा बार दौरा किया है. इसलिए सभी खिलाड़ियों ने उनसे बात की है. वह काफी मददगार हैं. उनका हमारी टीम में होना हमारे लिए अच्छी बात है.' सूर्यकुमार ने यह भी संकेत दिया कि चोटिल होने के कारण तीसरे और अंतिम वनडे से बाहर हुए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी टी20 सीरीज के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.

