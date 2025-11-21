VIDEO: डक के साथ जो रूट ने विराट कोहली के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की, स्टार्क ने खोलने भी नहीं दिया खाता

Joe Root, Australia vs England, 1st Test at Perth: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले प्रतिष्ठित एशेज सीरीज का आगाज हो चुका है. पहला मुकाबला आज (21 नवंबर 2025) से पर्थ में खेला जा रहा. यहां इंग्लिश टीम को अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह खाता भी नहीं खोल पाए. मैच के दौरान उन्होंने कुल 7 गेंदों का सामना किया. इस बीच बिना कोई रन बनाए मिचेल स्टार्क की गेंद पर मार्नस लाबुशेन के हाथों लपके गए.

टेस्ट क्रिकेट में 14वीं बार शून्य पर आउट हुए रूट

जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 14वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं. यही नहीं एशेज में यह इनका छठा शून्य का स्कोर है. खबर लिखे जाने तक रूट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 9 बार शून्य पर आउट हुए हैं. उन्होंने विराट कोहली, ब्रायन लारा, स्टीफन फ्लेमिंग, मुथैया मुरलीधरन, एलन डोनाल्ड, एलेक स्टीवर्ट और मोर्ने मोर्कल जैसे खिलाड़ियों की बराबरी कर ली है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 बार शून्य पर आउट हुए हैं.

JOE ROOT IS GONE FOR DUCK...!!!



- It's Mitchell Starc, What a spell at Perth by the Great man. 🥶 pic.twitter.com/9t2vKVrUC6 — Johns. (@CricCrazyJohns) November 21, 2025

कर्टनी वॉल्श के नाम दर्ज है सबसे बड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कर्टनी वॉल्श के नाम दर्ज है. जो कंगारू टीम के खिलाफ सभी प्रारूपों में 16 बार शून्य पर आउट हुए हैं. दूसरे स्थान पर और कोई नहीं बल्कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा काबिज हैं. शर्मा 13 बार आउट हुए हैं.

