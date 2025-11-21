विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: डक के साथ जो रूट ने विराट कोहली के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की, स्टार्क ने खोलने भी नहीं दिया खाता

जो रूट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 9 बार शून्य पर आउट हुए हैं. उन्होंने विराट कोहली, ब्रायन लारा, स्टीफन फ्लेमिंग, मुथैया मुरलीधरन, एलन डोनाल्ड, एलेक स्टीवर्ट और मोर्ने मोर्कल जैसे खिलाड़ियों की बराबरी की है.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: डक के साथ जो रूट ने विराट कोहली के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की, स्टार्क ने खोलने भी नहीं दिया खाता
जो रूट ने कोहली के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की
  • ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच प्रतिष्ठित एशेज सीरीज का पहला टेस्ट पर्थ में 21 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है
  • जो रूट चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए बिना रन बनाए मात्र सात गेंदों का सामना कर आउट हो गए
  • जो रूट टेस्ट क्रिकेट में कुल चौदहवीं बार शून्य पर आउट हुए और एशेज में यह उनका छठा शून्य था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Joe Root, Australia vs England, 1st Test at Perth: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले प्रतिष्ठित एशेज सीरीज का आगाज हो चुका है. पहला मुकाबला आज (21 नवंबर 2025) से पर्थ में खेला जा रहा. यहां इंग्लिश टीम को अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह खाता भी नहीं खोल पाए. मैच के दौरान उन्होंने कुल 7 गेंदों का सामना किया. इस बीच बिना कोई रन बनाए मिचेल स्टार्क की गेंद पर मार्नस लाबुशेन के हाथों लपके गए.

टेस्ट क्रिकेट में 14वीं बार शून्य पर आउट हुए रूट

जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 14वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं. यही नहीं एशेज में यह इनका छठा शून्य का स्कोर है. खबर लिखे जाने तक रूट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 9 बार शून्य पर आउट हुए हैं. उन्होंने विराट कोहली, ब्रायन लारा, स्टीफन फ्लेमिंग, मुथैया मुरलीधरन, एलन डोनाल्ड, एलेक स्टीवर्ट और मोर्ने मोर्कल जैसे खिलाड़ियों की बराबरी कर ली है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 बार शून्य पर आउट हुए हैं.

कर्टनी वॉल्श के नाम दर्ज है सबसे बड़ा अनचाहा रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार शून्य पर आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कर्टनी वॉल्श के नाम दर्ज है. जो कंगारू टीम के खिलाफ सभी प्रारूपों में 16 बार शून्य पर आउट हुए हैं. दूसरे स्थान पर और कोई नहीं बल्कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज इशांत शर्मा काबिज हैं. शर्मा 13 बार आउट हुए हैं.

यह भी पढ़ें- शुभमन गिल गुवाहटी टेस्ट से हुए बाहर, मुंबई के लिए भर चुके हैं उड़ान! जानें किससे करने वाले हैं अगली मुलाकात

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
England, Joseph Edward Root, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now