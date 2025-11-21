शुभमन गिल गुवाहटी टेस्ट से हुए बाहर, मुंबई के लिए भर चुके हैं उड़ान! जानें किससे करने वाले हैं अगली मुलाकात

Shubman Gill Has Been Released From India Test Squad: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है. उन्हें गुवाहटी टेस्ट से रिलीज कर दिया गया है. यही नहीं बताया जा रहा है कि वह गुवाहाटी से मुंबई के लिए उड़ान भी भर चुके हैं. अगले कुछ दिनों में उनके डॉ. दिनशॉ पारदीवाला से परामर्श लेने की उम्मीद है. 26 वर्षीय गिल कोलकाता टेस्ट के दौरान बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे. जिसके बाद बीसीसीआई ने आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए बताया था कि उनकी गर्दन में खिचाव आ गया है. जिसकी वजह से उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा.

ऋषभ पंत करेंगे टीम की अगुवाई

अब जब कि कन्फर्म हो गया है कि शुभमन गिल गुवाहटी टेस्ट में शिरकत नहीं करेंगे. उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत टीम की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे. क्योंकि वह टीम के उप-कप्तान हैं. इसके अलावा कोलकाता टेस्ट में गिल के चोटिल होने के बाद उन्होंने ही टीम की कमान संभाली थी. ऐसे में पूरी संभावना नजर आ रही है कि वह अगले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे.

#Breaking: Shubman Gill has been released from India Test squad. Already left for Mumbai from Guwahati. He is likely to meet Dr. Dinshaw Pardiwala in two-three days. No trip to CoE as of now.https://t.co/4IuOsArFaO — Sahil Malhotra (@Sahil_Malhotra1) November 21, 2025

तेजी से रिकवर कर रहे गिल

कैप्टन गिल जरूर गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हो गए हैं. मगर उनके हेल्थ में तेजी से सुधार हो रहा है. इस बात की पुष्टि खुद बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने की है. उन्होंने शनिवार को दूसरे टेस्ट से पूर्व कहा कि गिल तेजी से रिकवर कर रहे हैं.

कोटक ने कहा, 'वह निश्चित रूप से ठीक हो रहे हैं. मैं उनसे कल मिला था. फिजियो और डॉक्टरों को यह तय करना है कि अगर वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं, तो मैच के दौरान ऐंठन दोबारा होने की संभावना है या नहीं. यह बहुत जरूरी है. अगर कोई भी संशय है, तो मुझे यकीन है कि वह एक और गेम के लिए आराम करेंगे. एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में शुभमन की कमी टीम को खलेगी.' (IANS इनपुट के साथ)

