शुभमन गिल गुवाहटी टेस्ट से हुए बाहर, मुंबई के लिए भर चुके हैं उड़ान! जानें किससे करने वाले हैं अगली मुलाकात

शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि वह गुवाहाटी से मुंबई के लिए उड़ान भर चुके हैं. अगले कुछ दिनों में उनके डॉ. दिनशॉ पारदीवाला से परामर्श लेने की उम्मीद है.

Shubman Gill
  • भारतीय कप्तान शुभमन गिल को गुवाहटी टेस्ट से रिलीज कर दिया गया है और वह मुंबई के लिए उड़ान भर चुके हैं
  • कोलकाता टेस्ट में शुभमन गिल को गर्दन में खिचाव की चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा था
  • गुवाहटी टेस्ट में गिल की जगह टीम की कप्तानी उप-कप्तान ऋषभ पंत संभालेंगे क्योंकि वह पहले भी कमान संभाल चुके हैं
Shubman Gill Has Been Released From India Test Squad: भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है. उन्हें गुवाहटी टेस्ट से रिलीज कर दिया गया है. यही नहीं बताया जा रहा है कि वह गुवाहाटी से मुंबई के लिए उड़ान भी भर चुके हैं. अगले कुछ दिनों में उनके डॉ. दिनशॉ पारदीवाला से परामर्श लेने की उम्मीद है. 26 वर्षीय गिल कोलकाता टेस्ट के दौरान बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए थे. जिसके बाद बीसीसीआई ने आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए बताया था कि उनकी गर्दन में खिचाव आ गया है. जिसकी वजह से उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा.

ऋषभ पंत करेंगे टीम की अगुवाई

अब जब कि कन्फर्म हो गया है कि शुभमन गिल गुवाहटी टेस्ट में शिरकत नहीं करेंगे. उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत टीम की अगुवाई करते हुए नजर आएंगे. क्योंकि वह टीम के उप-कप्तान हैं. इसके अलावा कोलकाता टेस्ट में गिल के चोटिल होने के बाद उन्होंने ही टीम की कमान संभाली थी. ऐसे में पूरी संभावना नजर आ रही है कि वह अगले टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे.

तेजी से रिकवर कर रहे गिल

कैप्टन गिल जरूर गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हो गए हैं. मगर उनके हेल्थ में तेजी से सुधार हो रहा है. इस बात की पुष्टि खुद बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने की है. उन्होंने शनिवार को दूसरे टेस्ट से पूर्व कहा कि गिल तेजी से रिकवर कर रहे हैं.

कोटक ने कहा, 'वह निश्चित रूप से ठीक हो रहे हैं. मैं उनसे कल मिला था. फिजियो और डॉक्टरों को यह तय करना है कि अगर वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं, तो मैच के दौरान ऐंठन दोबारा होने की संभावना है या नहीं. यह बहुत जरूरी है. अगर कोई भी संशय है, तो मुझे यकीन है कि वह एक और गेम के लिए आराम करेंगे. एक खिलाड़ी और कप्तान के रूप में शुभमन की कमी टीम को खलेगी.' (IANS इनपुट के साथ)

