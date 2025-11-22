Travis Head: ट्रेविस हेड का वर्ल्ड रिकॉर्ड, पर्थ में सिर्फ 69 गेंदों में ठोका शतक, 148 सालों में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

Travis Head World Record, Australia vs England 1st Ashes Test: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में हुए एशेज सीरीज के पहले मैच का रिजल्ट सिर्फ दो दिनों में आ गया. शानिवार को ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई. ट्रेविस हेड की तूफानी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से 205 का लक्ष्य हासिल किया. ट्रेविस हेड ने दूसरी पारी में 83 गेंदों का सामना किया और 16 चौके और चार छक्कों के दम पर 123 रन बनाए. हेड की यह पारी निर्णायक साबित हुई. वहीं इस पारी के दौरान ट्रेविस हेड ने एक ऐसा कारनामा किया, जो इससे पहले टेस्ट में कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया था.

ट्रेविस हेड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ट्रेविस हेड ने 69 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. यह एशेज इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक है. जबकि टेस्ट में ओपनर के द्वारा संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक है. वहीं यह चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया सबसे तेज शतक है. हेड ने अपने शतक के दौरान 12 चौके और चार छक्के लगाए.