किस उम्र में हुई थी सचिन तेंदुलकर की सगाई, शादी का लाइव टेलीकास्ट हो, मिले थे 40 लाख का ऑफर

Arjun Tendulkar gets engaged to Saaniya Chandok: 25 वर्षीय ऑलराउंडर ने जिस लड़की से सगाई की है. वह कोई और नहीं बल्कि उद्योगपति रवि घई की पोती सानिया चंडोक हैं.

किस उम्र में हुई थी सचिन तेंदुलकर की सगाई, शादी का लाइव टेलीकास्ट हो, मिले थे 40 लाख का ऑफर
Arjun Tendulkar engaged at 25
  • सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने उद्योगपति रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई कर ली है.
  • अर्जुन और सानिया की शादी लव मैरिज होगी और दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते हैं.
  • सचिन तेंदुलकर ने 22 साल की उम्र में अंजली से सगाई की थी और उसी उम्र में शादी भी की थी.
Sachin Tendulkar's son Arjun gets engaged to Saaniya Chandok: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई कर ली है. 25 वर्षीय ऑलराउंडर ने जिस लड़की से सगाई की है. वह कोई और नहीं बल्कि उद्योगपति रवि घई की पोती सानिया चंडोक (Saaniya Chandok)  हैं. बता दें कि सचिन के बेटे की होने वाली वाइफ सानिया, बहन सारा तेंदुलकर की दोस्त हैं. दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन और सानिया पहले एक दूसरे को जानते हैं और दोनों के बीच यह लव मैरिज है. लेकिन आपतो बता दें कि अर्जुन के पिता तेंदुलकर प्यार की पिच पर  उनसे कई कदम आगे रहे है. सचिन तेंदुलकर जब 22  साल के थे, तब उनकी सगाई अंजली से हुई थी और शादी.. शादी भी 22 साल की उम्र में हुई थी. 

अर्जुन के पिता सचिन तेंदुलकर भी हुए थे प्यार की पिच पर बोल्ड

भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की शादी 25 मई 1995 को हुई थी.  सचिन और अंजली की शादी भी किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं हुई थी. 90 के दशक में सचिन अपने परफॉर्मेंस से दिल जीत रहे थे. धीरे-धीरे सचिन भारतीय क्रिकेट में सुपरस्टार बन गए. इसी दौरान सचिन की मुलाकात अंजली (Anjali Tendulkar) से पहली दफा हुई. सचिन को पहली बार अंजली ने साल 1990 में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा था. पहली नजर में ही सचिन को दिल दे बैठी थी. सिर्फ 17 साल  की उम्र में सचिन अपना दिल अंजली को दे बैठे थे.  इस बात का खुलासा अंजली ने एक इंटरव्यू में किया था. अंजली ने कहा था कि "वह एयरपोर्ट पर अपनी मां को रिसीव करने पहुंची थी. अपनी मां का एयरपोर्ट पर इंतजार करने के क्रम में उनकी नजर घुंघराले बाल वाले सचिन पर पड़ी. उन्होंने कहा कि वो सचिन को काफी समय से देख रही थी"

उस समय सचिन इंग्लैंड दौरे से लौटे थे. अंजली के साथ उस समय उनकी दोस्त भी मौजूद थीं. अंजली की दोस्त ने ही बताया कि यह वही खिलाड़ी है जिसने इंग्लैंड में शतक जमाया है. इतना सुनने के बाद अंजली सचिन का ऑटोग्रॉफ लेने के लिए उनके पीछे चल पड़ीं थी. सचिन से मिलने की खुशी में अंजली अपनी मां को एयरपोर्ट कर रिसीव करना भूल गई. इस घटना के बाद अंजली ने दोस्तों की मदद लेकर तेंदुलकर का नंबर निकाला और उनसे बात करने में सफल रहीं. दोनों के बीच फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ.

पहली बार सचिन से मिलने अंजली पत्रकार बनकर घर पहुंची थी

सचिन से मिलने के लिए अंजली पत्रकार बनकर उनके घर पहुंची थीं. घर पहुंचकर अंजली ने सचिन को चॉकलेट भेंट किया था जिसे तेंदुलकर की मां ने देख लिया था. तेंदुलकर की मां ने तब जाकर अंजली से पूछा, क्या तुम सच में पत्रकार हो. बता दें कि सचिन और अंजली ने अपने अफेयर के दौरान केवल एक फिल्म देखी और वो फिल्म 'रोजा' थी. उस घटना को याद कर अंजली ने कहा था कि सचिन की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी. ऐसे में वो अकेले घर से बाहर नहीं निकल पाते थे. एक दफा जब हमारा मन फिल्म देखने का हुआ तो सचिन को अपनी पहचान छूपाकर फिल्म देखने आना पड़ा. सचिन सरदार की वेशभूषा में फिल्म देखने पहुंचे थे. इंटरवल के बाद सभी की नजर सचिन पर पड़ी और वो पहचान लिए गए. इसके बाद सचिन को फौरन फिल्म छोड़कर सिनेमाहॉल से जाना प़ड़ा था. 

5 सालों तक चला अफेयर, 22 साल की उम्र में सचिन की सगाई और शादी

सचिन और अंजली का अफेयर 5 सालों तक चला. दरअसल सचिन काफी शर्मिले थे ऐसे में वो अपने घर में शादी की बात नहीं कर पा रहे थे. तब उन्होंने अंजली को ऐसा करने के लिए कहा था. अंजली ने ही सबसे पहले शादी को लेकर परिवार वालों से बात की थी. साल 1994 में सचिन और अंजली की न्यूजीलैंड में सगाई हुई और इसके एक साल के बाद यानि 25 मई 1995 को दोनों की शादी मुंबई में हुई. शादी के वक्त एक लोकल टीवी ऑपरेटर ने तेंदुलकर के परिवार को लाइव शादी टेलीकास्ट करने के लिए 40 लाख का ऑफऱ दिया था. लेकिन तेंदुलकर के परिवार वालों ने इस शादी को सादगी भरा रखने का फैसला किया और ऑफऱ को ठुकरा दिया था

