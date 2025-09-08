विज्ञापन
Asia Cup 2025: टीम इंडिया की XI को लेकर सेलेक्शन पर सस्पेंस, इन 3 खिलाड़ियों को लेकर फंसा है पेंच

Asia Cup 2025: एशिया कप का आगाज मंगलवार से हो रहा है, लेकिन करोड़ों भारतीय की चिंता बुधवार को टीम इंडिया की XI लेकर है क्योंकि सवाल वजनदार है

Asia Cup 2025: टीम इंडिया की XI को लेकर सेलेक्शन पर सस्पेंस, इन 3 खिलाड़ियों को लेकर फंसा है पेंच
Team India: XI के चयन से पहले शुभमन गिल को लेकर बहुत जोर-शोर से चर्चा है
  • एशिया कप 2025 के आगाज से पहले इंडिया की फाइनल XI पर चर्चा जारी
  • टीम इंडिया की फाइनल XI में शुभमन गिल, संजू सैमसन और जितेश शर्मा के बीच विकेटकीपर की भूमिका पर विवाद चल रहा है
  • संजू सैमसन या जितेश शर्मा में से एक को ही स्थान मिलेगा
India vs UAE; Asia Cup 2025: जिस दिन का इंतजार दुनिया खासकर उपमहाद्वीप के करोड़ों फैंस पिछले कई दिनों से कर रहे थे, वह आ ही गया हैं. हालांकि, एशिया कप (Asia Cup 2025) का आगाज मंगलवार को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मुकाबले से होगा, लेकिन करोड़ों भारतीयों का ज़हन टीम इंडिया की फाइनल XI की माथापच्ची में फंसा हुआ. गिल (Shubman Gill) के चाहने वाले अपने हीरो को लेकर बातें कर रहे हैं, तो संजू सैमसमन (Sanju Samson) के प्रशंसक अपने चहेते खिलाड़ी के बारे में. कुल मिलाकर टीम इंडिया की फाइनल XI को लेकर सवाल बड़े हो चले हैं क्योंकि जो टीम बुधवार को यूएई के खिलाफ मैदान पर उतरेगी, ठीक वही टीम पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को खेलेगी. इसीलिए सवाल और वजनदार हो चले हैं. और गौतम का गंभीर मैनेजमेंट इन्हें के इर्द-गिर्द उलझा हुआ है.

1. इन तीनों से होगा किसका भला?

वास्तव में टीम इंडिया की  फाइनल XI का सबसे बड़ा सवाल शुभमन गिल, संजू सैमसन और दूसरे विकेटकीपर जितेश शर्मा के बीच हो चला है. ये मानो तीनों ही एक-दूसरे की पीछे दौड़ हैं, लेकिन अब शुभमन गिल उप-कप्तान हैं, तो उनसे जुड़ा जवाब बहुत हद तक समझा जा सकता है. वह खेलेंगे, तो ओपन ही करेंगे, लेकिन यह सवाल बहुत बड़ा है कि क्या संजू सैमसन खेलेंगे या जितेश शर्मा क्योंकि इन दोनों में से एक को ही XI में जगह मिल पाएगी? 

2. बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा?

यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि सोमवार को ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खेले गए ट्राई सीरीज फाइनल में पाकिस्तान ने चार स्पिनरों का इस्तेमाल किया. ऐसे में सवाल यह बड़ा हो चला है कि भारत का XI कॉम्बिनेश क्या होगा? यूएई की पिच स्पिनरों की डिमांड करती हैं, लेकिन सवाल यही बड़ा है कि क्या तीन स्पिनर या  चार?


 

