गणपति विसर्जन में बवाल, गणेशोत्सव में पत्थर फेंके गए, कर्नाटक के मांड्या जिले में तनाव

गणपित विसर्जन के दौरान किए गए पथराव की भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदू संगठनों ने कड़े शब्दों में निंदा दी की है.

गणपति विसर्जन में बवाल, गणेशोत्सव में पत्थर फेंके गए, कर्नाटक के मांड्या जिले में तनाव
मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान हुआ बवाल
  • मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव और झड़प के कारण तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई
  • मस्जिद से पथराव की घटना के बाद शोभा यात्रा में शामिल युवकों ने भी मस्जिद पर हमला किया.
  • पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए धारा एक सौ चौवालीस लागू कर अतिरिक्त बल तैनात किया.
नई दिल्ली:

कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान दो समुदाय के बीच पथराव की खबर आ रही है. कहा जा रहा है कि इस बवाल की शुरुआत उस समय हुई जब गणपति विसर्जन के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कथित तौर पर मस्जिद से पथराव किया गया है. मस्जिद से पथराव की बात सामने आने पर शोभा यात्रा में शामिल युवकों ने भी मस्जिद पर हमला कर दिया. इस वजह से दोनों समुदाय के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए. स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने स्थिति को संभाला. पूरे इलाके में अब धारा 144 लागू कर दी गई है. साथ ही किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पुलिस की अतिरिक्त बल की भी तैनाती की गई है. 

कई लोग हुए हैं घायल

दो गुटों के बीच आपसी झड़प के दौरान कई लोगों के घायल होने की सूचना भी आ रही है. पुलिस ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है. गणपित विसर्जन के दौरान किए गए पथराव की भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदू संगठनों ने कड़े शब्दों में निंदा दी की है. साथ ही पुलिस ने शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का आरोप भी लगाया है. 

पिछले साल भी हुआ जमकर बवाल

आपको बता दें कि मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान दो समुदाय के बीच आपसी झड़प की ये कोई पहली घटना नहीं है. पिछले साल मांड्या के नागमंगला शहर में पिछले साल गणेश विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच पथराव हुआ था. उस दौरान कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था. पुलिस ने पिछले साल भी इलाके में धारा 144 लागू की थी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की थी. पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था.

शिवमोग्गा में भी बवाल

शिवमोग्गा के जन्नत नगर, सागर में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान, दो बच्चों को गणेश प्रतिमा के पास कथित रूप से थूकने का वीडियो सामने आया है. यह वीडियो वायरल हो गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया. बच्चों की मां ने आगे आकर माफ़ी मांगी है और स्पष्ट किया है कि यह अनजाने में और अनादर के इरादे से नहीं हुआ था. स्थानीय मुस्लिम नेताओं ने गणेश प्रतिमा पर माला चढ़ाकर और पूजा में भाग लेकर तनाव कम करने में मदद की. 

