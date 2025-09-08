नेपाल में युवा अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. युवाओं की मांग है कि सरकार सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को हटाए साथ ही साथ देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं. सोमवार को काठमांडू की सड़कों पर उतरे युवाओं ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के क्रम में संसद का भी घेराव किया. बताया जा रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारी तो संसद भवन के अंदर भी घुस गए.

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले स्थानीय पुलिस ने हर संभव कोशिश की लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो सेना को उतारा गया. सेना फिलहाल इस प्रदर्शन को रोकने और युवाओं को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है. NDTV आपको इस प्रदर्शन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट देने जा रहा है.



