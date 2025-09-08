विज्ञापन
13 minutes ago
काठमांडू:

नेपाल में युवा अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. युवाओं की मांग है कि सरकार सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को हटाए साथ ही साथ देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को कम करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं. सोमवार को काठमांडू की सड़कों पर उतरे युवाओं ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के क्रम में संसद का भी घेराव किया. बताया जा रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारी तो संसद भवन के अंदर भी घुस गए. 

प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहले स्थानीय पुलिस ने हर संभव कोशिश की लेकिन जब हालात बेकाबू हो गए तो सेना को उतारा गया. सेना फिलहाल इस प्रदर्शन को रोकने और युवाओं को रोकने की हर संभव कोशिश कर रही है. NDTV आपको इस प्रदर्शन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट देने जा रहा है. 


LIVE UPDATES: 

Sep 08, 2025 14:25 (IST)
प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत

काठमांडू में भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में सड़कों पर उतरे युवा प्रदर्शनकारी को रोकने के दौरान एक शख्स के मारे जाने की खबर है. स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है. 

Sep 08, 2025 14:18 (IST)
काठमांडू के कई इलाकों में लगा कर्फ्यू

राजधानी काठमांडू में उग्र प्रदर्शन और बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है. अभी तक युवाओं ने संसद भवन को घेर लिया है. युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है. नेपाल में अब सेना को भी उतारा गया है. 

