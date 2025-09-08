विज्ञापन

17 की उम्र भागकर की शादी, बड़ा बेटा हुआ किडनैप तो फिल्मों में आई थी ये एक्ट्रेस, सलमान खान भी हो गए थे इमोशनल

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार के एपिसोड में कुनिका सदानंद के बेटे अयान ने मां के स्ट्रगल की कहानी बताई तो सलमान खान भी इमोशनल बोते हुए नजर आए.

This actress eloped and got married at the age of 17 : कुनिका सदानंद के बेटे अयान ने सुनाई मां के स्ट्रगल की कहानी
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 वीकेंड का वार बीत चुका है, जिसमें शनिवार के एपिसोड में होस्ट सलमान खान ने घरवालों की जहां क्लास लगाई तो वहीं एक मोड़ ऐसा आया कि वह इमोशनल हो गए. दरअसल, शो में कुनिका सदानंद के कैप्टनसी छोड़ने के फैसले पर बात शुरू हुई, जिसके बाद सलमान खान ने स्टेज पर एक्ट्रेस के बेटे अयान लाल को बुलाया. वहीं वह अपनी मां कुनिका को देख कर इमोशनल होते हुए नजर आए, जिसने घरवालों और सलमान खान को इमोशनल कर दिया. इसी दौरान सलमान ने भी कुनिका की तारीफ की.

शो में अयान ने बताया कि कुनिका हमेशा हैप्पी फैमिली चाहती थीं. क्योंकि बचपन में उन्हें वो खुशी नहीं मिली. 17 की उम्र में घरवालों के खिलाफ जाकर शादी का फैसला किया. उनका एक बेटा भी है. ये शादी टूट गई और कम उम्र में बेटे का अपहरण हो गया. इसके लिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा. वहीं वह अपने बेटे को पाने के लिए रोज दिल्ली-मुंबई सफर करती थीं. पैसों की तंगी के बावजूद इसके लिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और बेटे की कस्टडी हासिल की.

इससे पहले एक बातचीत के दौरान कुनिका को यह कहते हुए सुना गया, "मैंने 27 साल तक अपने रिश्ते को छुपाया. आखिरकार अब मैंने इसके बारे में खुलकर बात की है, और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूं." जब तान्या ने उत्सुकता से पूछा कि क्या यह शादी थी, तो कुनिका ने स्पष्ट किया, "यह एक लिव-इन रिलेशनशिप था. वह शादीशुदा था लेकिन अपनी पत्नी से दूर था. लेकिन फिर मेरे साथ रहते हुए उसका अफेयर शुरू हो गया और उसने मुझे धोखा दिया. तभी मैंने उसे छोड़ दिया." जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दें कि कुनिका सदानंद ने पहले खुलासा किया था कि वह बॉलीवुड के दिग्गज गायक कुमार सानू के साथ एक रिश्ते में थीं. कुनिका को यह कहते हुए देखा गया कि कैसे सानू और वह एक-दूसरे को पति-पत्नी मानते थे.

गौरतलब है कि कुनिका सदानंद ने दो शादी की, जो दोनों ही टूट गई. इसके अलावा वह सिंगर कुमार सानू के साथ रिलेशनशिप में रही.

