हरा, पीला, लाल... BJP सांसदों को दिया गया उनके परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड

रविवार को संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में बीजेपी सांसदों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था. कार्यशाला का मक़सद पार्टी सांसदों के साथ संसद के कामकाज के अलावा देश के बड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करना था. इस बैठक में सभी सांसदों को एक रिपोर्ट कार्ड भी दिया गया, जिसमें पिछले छह महीने में सोशल मीडिया पर उनके परफॉर्मेंस का लेखा जोखा है. रिपोर्ट कार्ड में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे चार महत्वपूर्ण सोशल मिडिया प्लेटफार्मों पर सांसदों की गतिविधियों का लेखा जोखा दिया गया है. उनकी गतिविधियों के हिसाब से सांसदों की रैंकिंग भी की गई है.

निष्क्रिय प्रदर्शन के लिए लाल रंग

एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक़ तीन पन्नों के रिपोर्ट कार्ड में सांसदों की गतिविधियों को तीन श्रेणी में बांटा गया है. इन तीन श्रेणियों में सक्रिय, मुश्किल से सक्रिय और निष्क्रिय ( Active , Barely Active and Inactive ) शामिल हैं. इन श्रेणियों को सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के आधार पर बांटा गया है. जिसके लिए इस साल जनवरी और अगस्त में किए गए पोस्ट को पैमाना बनाया गया है. तीनों श्रेणियां फेसबुक इंस्ट्राग्राम, एक्स और यूट्यूब के लिए अलग-अलग रखी गई हैं.

मसलन, अगर किसी सांसद ने फेसबुक पर एक महीने में शून्य पोस्ट किया है तो उसे निष्क्रिय की श्रेणी में रखा गया है , अगर 0 - 60 के बीच पोस्ट किया है तो मुश्किल से सक्रिय जबकि 60 से ऊपर पोस्ट किया है तो सक्रिय की श्रेणी में रखा गया है. अगर सांसद सक्रिय हैं तो रिपोर्ट कार्ड में हरा रंग , मुश्किल से सक्रिय हैं तो पीला रंग और निष्क्रिय होने पर लाल रंग दिया गया. इसी तरह चारों सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को मिलाकर रिपोर्ट कार्ड में एक समग्र श्रेणी भी दी गई है.

इस बारे में जब एनडीटीवी ने एक बीजेपी सांसद से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी जो भी रैंकिंग आई है वो उसमें व्यापक सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जल्द ही तेज़ी लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि अगली बार वो पहली दस रैंकिंग में स्थान लाना चाहते हैं .

' केवल विकास नहीं, संवाद भी ज़रूरी '

इस एकदिवसीय कार्यशाला के दौरान दिनभर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे. उन्होंने सांसदों से सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाने की कहा. उन्होंने ख़ासकर युवाओं से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम जैसे प्लैटफॉर्म का जमकर उपयोग करने की सलाह दी. प्रधानमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया से सांसद अपने मतदाताओं से और क़रीब से जुड़ सकता है और संवाद बना सकता है. उन्होंने कहा कि केवल विकास से चुनाव नहीं जीता सकता. उसके लिए लोगों से संवाद करना और जुड़ना भी बेहद ज़रूरी है. पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया.