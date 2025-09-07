विज्ञापन

बबीता कपूर के भतीजे की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड का हैं जाना माना नाम, करिश्मा कपूर के साथ एक ही दिन मनाते हैं बर्थडे

बबीता कपूर के भतीजे और करिश्मा कपूर के कजिन आफताब शिवदसानी की 10 तस्वीरें, जो फैंस का दिल जीत लेंगी.

नई दिल्ली:

फिल्मों की दुनिया जितनी रंगीन होती है, वहां के रिश्ते भी उतने ही दिलचस्प होते हैं. पर्दे पर जो सितारे बिल्कुल अलग नजर आते हैं, असल जिंदगी में कभी-कभी वो रिश्तों की डोर से गहराई से जुड़े होते हैं. आज हम बात कर रहे हैं रणधीर कपूर की वाइफ बबीता कपूर के भतीजे की, जो कि करिश्मा कपूर के कजिन भी हैं. बेहद कम लोग जानते हैं कि आफताब शिवदासानी का रिश्ता बबीता कपूर से है. इतना ही नहीं दोनों अपना जन्मदिन 25 जून को मनाते हैं. हालांकि उन्हें कभी साथ में स्पॉट नहीं किया गया है. लेकिन बबीता कपूर आफताब शिवदासानी की बुआ हैं. तो आइए आपको दिखाते हैं आफताब की फैमिली के साथ 10 खूबसूरत तस्वीरें.

करिश्मा का जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था. वह अभिनेता रणधीर कपूर और बबीता की बेटी हैं. वहीं आफताब का जन्म मुंबई में 25 जून 1978 में हुआ.

आफताब के पिता प्रेम शिवदासानी सिंधी और मां पुतली शिवदासानी ईरानी हैं. करिश्मा की मां शादी से पहले बबीता शिवदसानी थीं.

उनके पिता हरि शिवदासानी के भतीजे थे आफताब के पापा, प्रेम शिवदासानी. इस रिश्ते से बबीता आफताब की बुआ लगती हैं और इस तरह आफताब, करिश्मा के ममेरे भाई हुए.

आफताब शिवदासानी ने बाल कलाकार के तौर पर करियर शुरू किया. वह सिर्फ 14 महीने की उम्र में 'फैरेक्स बेबी' विज्ञापन में नजर आए और इसके बाद कई टीवी विज्ञापनों का हिस्सा बने.

उन्होंने 1987 में रिलीज हुई 'मिस्टर इंडिया', 'शहंशाह', 'चालबाज' जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया.

1999 में उन्होंने राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'मस्त' से बतौर हीरो डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर के लिए जी सिने अवॉर्ड मिला.

2001 में 'कसूर' में निगेटिव रोल निभाकर उन्होंने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई और फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी हासिल किया.

इसके बाद 'लव के लिए कुछ भी करेगा', 'प्यार इश्क और मोहब्बत' और 'क्या यही प्यार है' जैसी फिल्मों में भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया.

2003 में 'हंगामा' और 2004 में 'मस्ती' जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें कॉमेडी स्टार बना दिया. हालांकि इसके बाद कुछ फिल्में उनकी फ्लॉप रहीं, लेकिन 2012 की हॉरर फिल्म '1920: द ईविल रिटर्न्स' और मल्टीस्टारर 'ग्रैंड मस्ती' जैसी हिट्स ने उन्हें वापसी दिलाई.

2021 में वह वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स 1.5' में नजर आए, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया. आफताब ने अपनी मेहनत और अलग-अलग किरदारों को निभाकर बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है.

Babita Kapoor, Babita Kapoor Nephew, Karisma Kapoor Cousin, Aftab Shivdasani, Aftab Shivdasani Photo
