Rise & Fall: अनाया बांगर ने बताया उनकी सर्जरी में लगेंगे 50 लाख, इस कंटेस्टेंट ने किया 10 लाख देने का वादा

टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं.

राइज एंड फॉल में नजर आ रही हैं अनाया बांगर
नई दिल्ली:

रियलिटी शो राइज एंड फॉल का आगाज हो गया है, जिसे अशनीर ग्रोवर होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. इस शो में कीकू शारदा, अरबाज पटेल, आदित्य नारायण, धनश्री वर्मा, नयनदीप रक्षित, नूरिन शा, बाली, आरुष भोला, अर्जुन बिजलानी, संगीत फोगाट, अनाया बांगर, अहाना कुमारा और कुबरा सैत कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं. इसकी झलक प्रोमो और पहले एपिसोड में देखने को मिल रही है. इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर भी शो को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इसी बीच शो में में अनाया ने अपनी जर्नी का जिक्र किया और बताया कि उनकी सर्जरी में 50 लाख रुपए लगने हैं.

अनाया बांगर ने कहा, "ट्रांसिशन के बाद, मेरे पास खेलने का कोई अधिकार नहीं था. मैं उन अधिकारों के लिए लड़ रही हूं. मुझे लगता है कि ट्रांस खिलाड़ियों को यह दिखाने के लिए टेस्ट से गुजरना चाहिए कि कोई अनुचित लाभ नहीं है और उन्हें अलग टीम बनाने के बजाय टीमों में शामिल किया जा सकता है."

इसके बाद अनाया ने खुलासा किया कि उनकी सर्जरी के लिए 50 लाख रुपए लगने हैं, जिसे सुनकर सभी घरवाले हैरान रह गए. इसी बीच अर्जुन बिजलानी ने एक इमोशनल होकर अनाया से वादा किया वह अगर शो जीतते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए प्राइज मनी से देंगे. इस वादे के बाद आरुश भी कहते हैं कि वह भी 5 लाख रुपए देंगे. इसके बाद सभी इमोशनल हो जाते हैं.

