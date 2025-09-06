Natural Treatment for Skin Moles: चेहरे पर तिल या मस्से होना बेहद आम बात है. इसे खूबसूरती से भी जोड़ा जाता है. लेकिन जब ये ज्यादा दिखने लगते हैं तो परेशानी भी बढ़ जाती है. खासकर चेहरे या गर्दन पर मौजूद मस्से खूबसूरती पर दाग से नजर आते हैं. ये छोटे-छोटे दाग आपकी ब्यूटी पर ब्रेक लगाते हैं और कॉन्फिडेंस भी हिला देते हैं. बाजार में उपलब्ध ट्रीटमेंट सुनने में ग्लैमरस लग सकते हैं, लेकिन ये महंगे और पेनफुल होते हैं और कई बार स्किन के लिए रिस्की भी साबित हो सकते हैं. ऐसे में नेचुरल और घरेलू उपाय (How to remove moles and warts naturally at home) सबसे सुरक्षित और असरदार माने जाते हैं. ये तिल और मस्सों को धीरे-धीरे हल्का (Herbal remedies for moles on face) कर देते हैं और स्किन को भी नेचुरल ग्लो (Glowing skin tips at home in hindi) देते हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे, जिनसे आप बिना ज्यादा खर्च इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं.

नारियल तेल (Coconut Oil)

नारियल तेल में एंटी-बैक्टीरियल और मॉइश्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं. अगर आप रोजाना प्रभावित हिस्से पर हल्के हाथों से नारियल तेल लगाते हैं, तो इससे तिल का रंग धीरे-धीरे हल्का होने लगता है. नियमित इस्तेमाल से तिल और मस्से दोनों कम दिखाई देने लगते हैं. ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार, सोने से पहले तिल या मस्से पर कोकोनट ऑयल से हल्की मालिश करें और रातभर छोड़ दें. इससे असर ज्यादा देखने को मिल सकता है.

लहसुन और प्याज का रस (Garlic and Onion Juice)

लहसुन और प्याज का रस भी आपको इस समस्या से राहत दिला सकता है. लहसुन में मौजूद सल्फर और प्याज के एंटीसेप्टिक गुण मस्सों और तिलों को हल्का करने में मददगार हैं. लहसुन के रस को प्रभावित हिस्से पर 10-15 मिनट लगाएं और फिर धो लें. वहीं प्याज का रस रोजाना तिल पर लगाने से इसका असर कुछ ही हफ्तों में दिखने लगता है. हालांकि, अगर स्किन सेंसिटिविटी है तो बिना एक्सपर्ट्स या डॉक्टर की सलाह इसे न लगाएं.

कटा हुआ आलू

आलू में मौजूद एंजाइम्स तिल और मस्सों को धीरे-धीरे सुखाने में मदद करते हैं. ताजे आलू की एक पतली स्लाइस में काट लें. इसे सीधे तिल पर हल्के हाथों से रगड़ें. दिन में 3-4 बार ऐसा करें. कुछ दिनों के बाद तिल का साइज और रंग कम होने लगेगा.

अलसी का तेल और शहद (Linseed oil and honey)

अलसी के बीज स्किन को रिपेयर करने में मदद करते हैं और शहद के एंटीऑक्सीडेंट गुण मस्सों को हटाने में मददगार हैं. अलसी का तेल और शहद मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे तिल या मस्से पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें. रोजाना इस नुस्खे का इस्तेमाल करने से स्किन पर निखार लौट आता है.

हल्दी और शहद (Turmeric and Honey)

हल्दी को प्राचीन काल से ही स्किन की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता रहा है. शहद इसके साथ मिलकर स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है. एक चम्मच शहद में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं. इसे तिल पर लगाकर 15 मिनट तक छोड़ दें. इसके बाद गुनगुने पानी से धो लें. ह उपाय स्किन की रंगत को भी निखारने का काम करता है.