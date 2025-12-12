IND vs SA: घर के शेर अपने ही मैदान पर हुए ढेर, मुल्लांपुर में पंजाबी मुंडे हुए सुपर फ्लॉप

India vs South Africa, 2nd T20I: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते गुरुवार (11 दिसंबर 2025) को पंजाब के मुल्लांपुर टाउन में स्थित महाराजा यादविन्द्र सिंह पीसीए स्टेडियम में खेला गया. जहां स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों को अपने स्टार घरेलू क्रिकेटरों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर मैच के दौरान सभी खिलाड़ियों ने निराश किया. पहले गेंदबाजी के दौरान अर्शदीप सिंह की खूब कुटाई हुई. उसके बाद बल्लेबाजी के दौरान पंजाब के बल्लेबाज भी फ्लॉप रहे. पारी का आगाज करते हुए उप-कप्तान गिल खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि जबरदस्त फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा भी 17 रन बनाकर चलते बने.

अर्शदीप सिंह ने 4 ओवरों में लुटा दिए 54 रन

मुल्लांपुर में टॉस जीतकर भारतीय कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. उन्हें उम्मीद थी कि उनके गेंदबाज पिच का फायदा उठाएंगे. मगर जब मैच शुरु हुआ तो उनका दाव उलटा पड़ता हुआ नजर आया. टीम को अर्शदीप सिंह से काफी उम्मीदें थी. मगर पिछले मुकाबले में सबसे महंगे गेंदबाज वही रही. टीम के लिए उन्होंने कुल 4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 13.50 की इकोनॉमी से 54 रन लुटा डाले.

खाता भी नहीं खोल पाए शुभमन गिल

यही नहीं उप-कप्तान शुभमन गिल का खराब फॉर्म मुल्लांपुर में भी जारी रहा. फैंस के साथ-साथ टीम को उनसे यहां बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर पारी का आगाज करते हुए वह एनगिडी की पहली ही गेंद पर हेंड्रिक्स के हाथों लपके गए. नतीजन टीम की एक बार फिर से शुरुआत खराब रही.

अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए अभिषेक शर्मा

प्रचंड फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा से मुल्लांपुर में भी फैंस को एक विस्फोटक पारी की दरकार थी. पारी का आगाज करते हुए उन्हें अच्छी शुरुआत भी मिली. मगर वह उस शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए. पिछले मुकाबले में अभिषेक ने कुल 8 गेंदों का सामना किया. इस बीच 212.50 की स्ट्राइक रेट से 17 रन बनाने में कामयाब रहे.

जसप्रीत बुमराह की भी धार रही कुंद

भले ही बुमराह का जन्म गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ है. मगर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पंजाब और सिख समुदाय से जुड़ी हुई हैं. पिछले मुकाबले में वह भी कुंद नजर आए. टीम के लिए उन्होंने कुल 4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 11.25 की इकोनॉमी से 45 रन लुटा डाले और उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी.

