भारत की तरफ से T20I के एक कैलेंडर ईयर में इन 10 बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, अभिषेक ने रच दिया इतिहास

अभिषेक शर्मा (17) का बल्ला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में जरूर कुछ खास नहीं चला. इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह भारत की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम आता है. जिन्होंने 2022 में भारतीय टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1164 रन बनाए थे. उनके बाद दूसरे स्थान पर अब अभिषेक शर्मा आ गए हैं. जारी साल में उन्होंने 790 रन ठोके हैं.

टॉप 10 में दिग्गजों का जमावड़ा

टॉप 10 में दिग्गजों का जमावड़ा है. पहले और दूसरे स्थान पर जहां सूर्यकुमार यादव (1164) और अभिषेक शर्मा (790) काबिज हैं. वहीं तीसरे स्थान पर विराट कोहली का नाम आता है. 'किंग' कोहली ने 2022 में 781 रन ठोके थे. चौथे स्थान पर एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव का नाम आता है. सूर्या ने 2023 में 733 रन बनाए थे. 5वें पायदान पर शिखर धवन काबिज हैं. धवन ने 2018 में 689 रन जुटाए थे.

6वें स्थान पर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम आता है. 'हिटमैन' शर्मा ने 2022 में 656 रन बनाए थे. 7वें स्थान पर एक बार से विराट कोहली का नाम आता है. जिन्होंने 2016 में 641 ठोके थे. 8वें पायदान पर हार्दिक पांड्या काबिज हैं. पांड्या ने 2022 में 607 रन बनाए थे. 9वें स्थान पर फिर से रोहित शर्मा का नाम आता है. पूर्व भारतीय कप्तान ने 2018 में 590 रन ठोके थे.

भारत की तरफ से T20I क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

1164 - सूर्यकुमार यादव (2022)

790 - अभिषेक शर्मा (2025)*

781 - विराट कोहली (2022)

733 - सूर्यकुमार यादव (2023)

689 - शिखर धवन (2018)

656 - रोहित शर्मा (2022)

641 - विराट कोहली (2016)

607 - हार्दिक पांड्या (2022)

590 - अभिषेक शर्मा (2022)

