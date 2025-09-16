विज्ञापन
विशेष लिंक

Apollo Tyres होगा भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया स्पांसर, इतने करोड़ रुपये की हुई डील- रिपोर्ट्स

Apollo Tyres to be Team India’s new jersey sponsor: रिपोर्ट्स के अनुसार अपोलो टायर्स  प्रति मैच लगभग 4.5 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जो पिछले प्रायोजक ड्रीम11 द्वारा दिए जा रहे 4 करोड़ रुपये से काफी ज़्यादा है.

Read Time: 2 mins
Share
Apollo Tyres होगा भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया स्पांसर, इतने करोड़ रुपये की हुई डील- रिपोर्ट्स
Team India New Jersey Sponsor
  • अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया मुख्य स्पांसर बनने के लिए तैयार है और शर्तें पूरी कर ली हैं.
  • अपोलो टायर्स प्रति मैच लगभग चार करोड़ पचास लाख रुपये खर्च करेगा जो पिछले स्पांसर से अधिक है.
  • स्पॉन्सरशिप डील 2027 तक जारी रहेगी और इस दौरान कुल 130 मैच खेले जाएंगे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Indian cricket Team New Jersey Sponsor: अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) भारतीय क्रिकेट टीम (Indian cricket Team) जर्सी का नया स्पांसर हो सकता है. PTI के रिपोर्ट के अनुसार अपोलो टायर्स (Apollo Tyres will be the new lead sponsor of the Indian cricket team) ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का नया स्पांसर बनने की सारी शर्तें पूरी कर ली है. रिपोर्ट्स के अनुसार अपोलो टायर्स  प्रति मैच लगभग 4.5 करोड़ रुपये खर्च करेगा, जो पिछले स्पांसर ड्रीम11 द्वारा दिए जा रहे 4 करोड़ रुपये से काफी ज़्यादा है. अपोलो टायर्स के साथ करार साल 2027 तक चलेगी और इस दौरान कुल 130 मैच खेले जाएंगे.

579 करोड़ रुपये का डील, DREAM 11 से ज्यादा 

Apollo Tyres के साथ कुल 579 करोड़ रुपये का डील है. इसमें 121 द्विपक्षीय मैच और 21 आईसीसी मैच शामिल हैं.  रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि  कैनवा और जेके टायर दो अन्य बोलीदाता थे जो बोली लगाने के लिए आगे आए थे. यह भी बात सामने आई है कि  बिड़ला ऑप्टस पेंट्स निवेश करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहती थी.

जर्सी स्पांसर के लिए बोली प्रक्रिया 16 सितंबर को हुई थी. बीसीसीआई ने 2 सितंबर को भारतीय टीम के प्रमुख स्पांसर अधिकारों के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए थे. उस विज्ञप्ति में, BCC ने स्पष्ट किया था कि गेमिंग, सट्टेबाजी, क्रिप्टो और तंबाकू ब्रांडों को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा. 

एथलीजर और स्पोर्ट्सवियर निर्माता, बैंकिंग, वित्तीय कंपनियां, गैर-अल्कोहलिक शीतल पेय, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर, सुरक्षा ताले और बीमा कंपनियां भी बोली के लिए योग्य नहीं थीं.  बता दें कि ड्रीम11 का 358 करोड़ रुपये का तीन साल का डील बीसीसीआई के साथ हुआ था. 

टीम फिलहाल दुबई में एशिया कप बिना किसी टाइटल स्पॉन्सर के खेल रही है.  बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "अपोलो टायर्स के साथ समझौता हो गया है. हम जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे." (Apollo Tyres new jersey sponsor of Indian cricket team)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Cricket, Asia Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com