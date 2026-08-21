काव्या मारन, प्रीति जिंटा और अनन्या बिड़ला में कौन ज्यादा अमीर, नेटवर्थ में टॉप पर किसका नाम?

आईपीएल के दौरान स्टेडियम में अपने रिएक्शन्स से सुर्खियां बटोरने वाली काव्या मारन की पहचान सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद की CEO और को-ओनर के तौर पर नहीं है. वह बिजनेस की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. लेकिन जब बात उनकी दौलत की तुलना RCB से जुड़ी अनन्या बिड़ला और पंजाब किंग्स की को-ओनर प्रीति जिंटा से की जाती है, तो आंकड़ों में बड़ा अंतर नजर आता है. उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक, पर्सनल नेटवर्थ के मामले में अनन्या बिड़ला दोनों से काफी आगे हैं.

काव्या मारन की कितनी है नेटवर्थ?

नेटवर्थ और सैलरी ट्रैक करने वाली रिपोर्ट के मुताबिक, काव्या मारन की पर्सनल नेटवर्थ करीब ₹409 करोड़ से ₹500 करोड़ के बीच बताई जाती है. उनकी कमाई के सोर्स में कॉरपोरेट सैलरी, डिविडेंड और प्रॉपर्टी होल्डिंग्स शामिल हैं. वह Sun TV Network Limited की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं और Sunrisers Hyderabad फ्रेंचाइजी में पारिवारिक ट्रस्ट के जरिए हिस्सेदारी रखती हैं. रिपोर्ट्स में Sun Group की पारिवारिक संपत्ति करीब ₹19,000 करोड़ बताई गई है.

नेटवर्थ में अनन्या बिड़ला सबसे आगे

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, अनन्या बिड़ला की पर्सनल नेटवर्थ करीब ₹1,000 करोड़ से ₹1,770 करोड़ के बीच बताई गई है. यानी पर्सनल नेटवर्थ के मामले में वह काव्या मारन से काफी आगे हैं. वहीं, उनके परिवार की संपत्ति का अनुमान करीब $19.1 बिलियन बताया गया है.

प्रीति जिंटा की संपत्ति कितनी?

पंजाब किंग्स की को-ओनर और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा की पर्सनल नेटवर्थ दिए गए आंकड़ों के मुताबिक करीब ₹183 करोड़ बताई गई है. इस लिहाज से इन तीनों की तुलना में प्रीति जिंटा की व्यक्तिगत संपत्ति सबसे कम है.

तीनों में कौन सबसे अमीर?

दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पर्सनल नेटवर्थ में अनन्या बिड़ला पहले, काव्या मारन दूसरे और प्रीति जिंटा तीसरे स्थान पर हैं. अनन्या बिड़ला की अनुमानित पर्सनल नेटवर्थ ₹1,000-1,770 करोड़, काव्या मारन की ₹409-500 करोड़ और प्रीति जिंटा की करीब ₹183 करोड़ बताई गई है. हालांकि, ये सभी आंकड़े अनुमानित हैं और आधिकारिक तौर पर घोषित व्यक्तिगत संपत्ति के आंकड़े नहीं हैं.

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