विज्ञापन
विशेष लिंक

भारतीय महिला टीम की जीत से रोहित शर्मा भी हुए खुश, दो टूक में बांधे तारीफों के पुल, कुछ इस तरह बढ़ाया हौसला

Rohit Sharma Congratulated Indian Women Team: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं मौजूदा समय में बल्लेबाजी के रीढ़ रोहित शर्मा ने भी भारतीय महिला टीम को बधाई दी है.

Read Time: 2 mins
Share
भारतीय महिला टीम की जीत से रोहित शर्मा भी हुए खुश, दो टूक में बांधे तारीफों के पुल, कुछ इस तरह बढ़ाया हौसला
भारती महिला टीम की खिलाड़ी
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया है
  • जेमिमा रॉड्रिगेज ने नाबाद 127 रनों की शतकीय पारी खेलते हुए भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई
  • टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया महिला टीम को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rohit Sharma Congratulated Indian Women Team: भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया है. टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला बीते कल (30 अक्टूबर) भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच नवीं मुंबई में खेला गया. जहां जेमिमा रॉड्रिगेज (नाबाद 127) के बेहतरीन शतक के बदौलत भारतीय महिला टीम 5 विकेट के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. जिसके बाद से हर कोई कौर एंड की जमकर सराहना कर रहा है. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं मौजूदा समय में बल्लेबाजी के रीढ़ रोहित शर्मा ने भी बधाई दी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी स्टोरी में मैच विनिंग पल की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'शाबाश टीम इंडिया.'

जीत की हीरो रहीं जेमिमा रॉड्रिगेज

भारतीय महिला टीम की जीत की हीरो टॉप क्रम की बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिगेज रहीं. जिन्होंने विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 339 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 134 गेंदों में 94.77 की स्ट्राइक रेट से 127 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 14 खूबसूरत चौके निकले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

Latest and Breaking News on NDTV

हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन भी रहा लाजवाब

रॉड्रिगेज के अलावा कैप्टन हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन भी लाजवाब रहा. एक समय जब लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय महिला टीम 9.2 ओवरों में 59 रन पर 2 विकेट गंवाकर जीत के लिए संघर्ष कर रही थी. उस दौरान ना केवल उन्होंने रॉड्रिगेज के साथ भारतीय पारी को संवारा, बल्कि 88 गेंदों में 89 रनों की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी भी खेली.

2 नवंबर को खिताब के लिए अफ्रीकी महिला टीम से भिड़ेगी भारतीय टीम

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर 2025 को भारतीय महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच नवीं मुंबई में ही खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसका सीरीज पर कब्जा होगा.

यह भी पढ़ें- मैंगलोरियन क्रिश्चियन हैं जेमिमा रॉड्रिगेज, जानें कहां-कहां से होती है उन्हें कमाई, नेटवर्थ कर देगी हैरान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rohit Gurunath Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now