विज्ञापन
विशेष लिंक

BAN vs WI: वेस्टइंडीज की किस्मत बदलने टीम में आया सनराइजर्स हैदराबाद का ऑलराउंडर

Akeal Hosein Set To Join West Indies For Remaining ODI Against Bangladesh: अकील हुसैन बांग्लादेश के खिलाफ जारी तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Read Time: 2 mins
Share
BAN vs WI: वेस्टइंडीज की किस्मत बदलने टीम में आया सनराइजर्स हैदराबाद का ऑलराउंडर
वेस्टइंडीज के खिलाड़ी
  • वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने के लिए टीम से जुड़ेंगे
  • तेज गेंदबाज रेमन सिमंड्स को वनडे टीम में पहली बार शामिल किया गया है, जो टी20 में भी खेले हैं
  • वेस्टइंडीज की टीम ने सीरीज का पहला वनडे मैच हारकर अब शेष दो मैचों में जीत की कोशिश करेगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Akeal Hosein Set To Join West Indies For Remaining ODI Against Bangladesh: वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन बांग्लादेश के खिलाफ जारी तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सोमवार रात तक इस गेंदबाज के टीम से जुड़ने की उम्मीद है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के एक अधिकारी ने सोमवार को क्रिकबज को अकील हुसैन के वेस्टइंडीज की टीम से जुड़ने की जानकारी दी है.

बाएं हाथ के 24 वर्षीय तेज गेंदबाज रेमन सिमंड्स को भी वेस्टइंडीज के लिए दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है. जेसन होल्डर 21 अक्टूबर को टीम में शामिल होंगे. उनके टी20 सीरीज में खेलने की उम्मीद है.

वेस्टइंडीज की टीम ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में जारी तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज का पहला मैच गंवा चुकी है. अब दोनों देशों के बीच 21 और 23 अक्टूबर को सीरीज के शेष दो मैच खेले जाएंगे.

18 अक्टूबर को ढाका में खेले गए सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेशी टीम 49.4 ओवरों में 207 रन पर सिमट गई थी. इस टीम के लिए तौहीद हृदोय ने सर्वाधिक 51 रन बनाए, जबकि महिदुल इस्लाम अंकोन ने 46 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से जायडेन सील्स ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए.

इसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम महज 39 ओवरों में 133 रन पर सिमट गई. मेहमान टीम की ओर से ब्रैंडन किंग ने 60 गेंदों में सर्वाधिक 44 रन बनाए. बांग्लादेश की तरफ से रिशद हुसैन ने 9 ओवरों में 35 रन देकर 6 विकेट हासिल किए.

वेस्टइंडीज और बांग्लादेश की टीमें वनडे सीरीज के बाद तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेंगी. यह मैच चटगांव में 27-31 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगे.

यह भी पढ़ें- 'सारा अंधकार...', गंभीर से लेकर सूर्या तक, भारतीय खिलाड़ियों ने देशवासियों को कुछ यूं दी दीपावली की शुभकामनाएं

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
West Indies, Akeal Jerome Hosein, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now