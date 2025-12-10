IND vs SA, 1st T20I: सूर्यकुमार यादव ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान बने

Suryakumar Yadav record: भले ही बतौर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव कोई खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव की किस्मत उनका भरपूर साथ दे रही है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी-20 में सूर्यकुमार यादव केवल 12 रन ही बना सके लेकिन भारत के जीत मिलते ही सूर्या के नाम बतौर कप्तान एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया. सूर्या कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा T20I में 100+ रन से जीत हासिल करने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान हैं. सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने अबतक 5 बार 100+ रन से जीत हासिल की है.

कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा T20I में 100+ रन से जीत

5: सूर्यकुमार यादव

3: एरॉन फिंच

2: मोहम्मद नबी

2: रोवमैन पॉवेल

खराब बल्लेबाजी फॉर्म से गुजर रहे हैं सूर्यकुमार यादव

भारत को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाने के बाद तीसरे ओवर में सूर्यकुमार ने दो गेंदों पर एक चौका और एक शानदार छक्का लगाया. हालांकि, वह ओवर की चौथी गेंद पर लुंगी एनगिडी की गेंद पर आउट हो गए. उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारा और फिर एक और बड़ा छक्का मारा, इससे बाद वह उसी तरह के शॉट पर आउट हो गए.

सूर्यकुमार यादव का T20I में खराब फॉर्म 2025 में भी जारी रहा. उन्होंने इस साल एक भी फिफ्टी नहीं बनाई है. उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर नाबाद 47 रन है, जो उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था. सूर्या ने 2025 में 16 पारियों में 15.07 की औसत से सिर्फ 196 रन बनाए हैं.उनका स्ट्राइक रेट भी गिरा है, और उनके रन 126.45 के स्ट्राइक रेट से आ रहे हैं.. इस साल T20I में कम से कम 50 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में सूर्या का औसत सबसे कम है.

2025 में T20I में सबसे कम औसत वाले भारतीय बल्लेबाज (कम से कम 50 रन):

सूर्यकुमार यादव – 196 रन, औसत 15.07

संजू सैमसन – 185 रन, औसत 18.50

अक्षर पटेल – 139 रन, औसत 19.85

शिवम दुबे – 159 रन, औसत 22.71

हार्दिक पांड्या – 160 रन, औसत 22.85