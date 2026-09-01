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अगरकर के भविष्य पर होगा फैसला! हार्दिक पर सस्पेंस, बुमराह फिट,अफगानिस्तान सीरीज से पहले BCCI की बड़ी बैठक

Ajit Agarkar’s future as chief selector: अजीत अगरकर को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक एक साल का एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं, लेकिन सेलेक्टर के तौर पर उनके भविष्य पर आखिरी फैसला BCCI के साथ बैठक में लिया जाएगा.

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अगरकर के भविष्य पर होगा फैसला! हार्दिक पर सस्पेंस, बुमराह फिट,अफगानिस्तान सीरीज से पहले BCCI की बड़ी बैठक
BCCI Meeting on Ajit Agarkar and Afghanistan Series: अगरकर को लेकर बीसीसीआई करने वाला है अहम फैसला

Ajit Agarkar, BCCI: भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के भविष्य का फैसला बीसीसीआई जल्द करने वाला है. अहम बैI के साथ होने वाली एक अहम बैठक में किया जाएगा. एक बड़े सूत्र ने बताया कि सीनियर अधिकारी अगरकर से मिलकर उनके भविष्य पर चर्चा करना चाहते हैं. सूत्र के मुताबिक,बीसीसीआई और भारतीय टीम में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अगरकर इस भूमिका में बने रहें. हालांकि, अंतिम फैसला बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगा. सूत्र ने आगे बताया कि बीसीसीआई अगरकर का कार्यकाल बढ़ाने को तैयार है. लेकिन, अगरकर को भी यह तय करना होगा कि क्या वह सिलेक्शन कमेटी के प्रमुख के तौर पर बने रहना चाहते हैं या नहीं. तीन साल पहले संभाली गई इस भूमिका में बने रहने का फैसला अगरकर ही लेंगे. हाल के हफ्तों में अगरकर के कार्यकाल पर सवाल उठे हैं. ऐसी खबरें हैं कि BCCI सितंबर में उनके मौजूदा कार्यकाल के खत्म होने से पहले उनकी स्थिति पर फिर से विचार कर रहा है. बोर्ड इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के कार्यकाल को एक साल और बढ़ाने पर भी चर्चा कर सकता है, जो साउथ अफ़्रीका में होने वाले ODI वर्ल्ड कप 2027 तक चलेगा.

जब से अगरकर ने चीफ सेलेक्टर का पद संभाला है, भारत ने ODI वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला है, जहां उन्हें ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा.भारत ने लगातार दो T20 वर्ल्ड कप खिताब और UAE में ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 जीती. लेकिन, टेस्ट फॉर्मेट में उन्हें घर पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका  के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है. जिसके कारण चीफ सेलेक्टर अगरकर और कोच गंभीर को काफी आलोचना का शिकार होना पड़ा था. दूसरी ओर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी 2024-25 में खराब प्रदर्शन के कारण भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025 के फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है. 

अब जब श्रीलंका दौरे पर 1-0 से जीत के बाद, शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने WTC 2025-27 के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की बड़ी चुनौती है.

BCCI की अहम बैठक में इन मुद्दे पर फैसला होने की उम्मीद

  • अजीत अगरकर के लिए अहम दिन: BCCI उनके भविष्य और चीफ सेलेक्टर के तौर पर उनके कार्यकाल को बढ़ाने पर चर्चा करने वाला है.
  • हार्दिक पंड्या का खेलना संदिग्ध: मामूली चोट के कारण हार्दिक अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20I सीरीज से बाहर रह सकते हैं.
  • जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट: खबर है कि बुमराह ठीक हो गए हैं और सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं.
  • नीतीश कुमार रेड्डी फिट: उम्मीद है कि यह ऑलराउंडर अफगानिस्तान सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे.
  • प्रिंस यादव फिट घोषित: खबर है कि प्रिंस यादव पूरी तरह फिट हो गए हैं और उन पर विचार किया जा सकता है.
  • क्रुणाल पंड्या की वापसी: क्रुणाल अफगानिस्तान T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैंय
  • सेलेक्टर भारत के T20I कॉम्बिनेशन में कई बदलावों पर चर्चा कर सकते हैं.
  • ऑलराउंडर विकल्पों पर चर्चा: हार्दिक की फिटनेस अभी भी चिंता का विषय है, इसलिए BCCI दूसरे ऑलराउंडर्स पर विचार कर सकता है.
  • युवा खिलाड़ियों पर नज़र: अफगानिस्तान सीरीज से कुछ उभरते हुए भारतीय खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है.
  • बुमराह के वर्कलोड पर नजर: फिट होने के बावजूद, भारत के लंबे शेड्यूल को देखते हुए मैनेजमेंट बुमराह के वर्कलोड को सावधानी से मैनेज कर सकता है.

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