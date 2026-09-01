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शानदार जीडीपी ग्रोथ के बाद देश से पीएम मोदी ने की अपील-विदेशों में घूमने जाना बंद कीजिए

पीएम मोदी ने देश की तेज आर्थिक विकास दर को लेकर अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार का संकेत दिया है.

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शानदार जीडीपी ग्रोथ के बाद देश से पीएम मोदी ने की अपील-विदेशों में घूमने जाना बंद कीजिए
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की उच्च आर्थिक विकास दर को लेकर तारीफ की है. पीएम मोदी ने कहा, ऊंची आर्थिक विकास दर के आंकड़ों से देश खुशियों से भर गया है. लेकिन भारत के भीतर ही निराशा के गर्त में डूबे हुए लोग चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए हैं. देश ने 7.8 फीसदी की विकास दर हासिल की है. हमें इस गति को बनाए रखना है. विदेशों की यात्रा घूमने-फिरने के लिए जाते हैं तो नहीं करना चाहिए. शादी के लिए अगर विदेश जाते हैं तो नहीं जाना चाहिए. सोना जरूरत न हो तो नहीं खरीदना चाहिए. हम आत्मनिर्भरता के जरिये 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करेंगे. हमें इसके लिए संकल्प लेना होगा.  उन्होंने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से विदेश यात्रा से बचने की अपील की है. 

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