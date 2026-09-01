मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का भदैया कुंड प्रकृति की गोद में समाया आस्था और चमत्कार का एक अद्भुत संगम है. चारों तरफ घने जंगलों, चट्टानों और प्राकृतिक हरियाली से घिरा यह स्थान सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी चमत्कारिक मान्यताओं के कारण पहचाना जाता है.
स्थानीय मान्यताओं और जनश्रुतियों के अनुसार, भदैया कुंड का बहता हुआ प्राकृतिक जल दंपत्तियों के जीवन में मिठास घोलने का काम करता है. कहा जाता है कि अगर कोई पति-पत्नी, या प्रेमी जोड़ा इस कुंड के गिरते हुए प्राकृतिक झरने के नीचे एक साथ स्नान करता है, तो उनका रिश्ता सात जन्मों के लिए अटूट हो जाता है. वैवाहिक जीवन में आई कड़वाहट या दरार को दूर करने के लिए भी हर साल यहां सैकड़ों जोड़े पहुंचते हैं. प्रेमी युगलों के लिए यह कुंड भगवान शिव और माता पार्वती के साक्षात आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है.
भगवान शिव परिवार के साथ है विराजमान
आस्था, पर्यटन और प्राकृतिक संगम
भदैया कुंड सिर्फ आस्था ही नहीं, पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम भी हैं. बारिश के महीनों में यहां का नजारा देखते ही बनता है. पहाड़ों से गिरती शीतल जलधारा का झरना और आसपास की शांत वादियां यहां आने वाले पर्यटकों सकून का अहसास कराती हैं. देश-विदेश से आने वाले लोग यहां सिर्फ पिकनिक मनाने या घूमने नहीं आते, बल्कि अपनी अटूट आस्था के तहत इस झरने में डुबकी लगाकर भगवान शिव से अपने रिश्ते की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं.
पुरातत्व विभाग भी लगाता है दावे पर मुहर
भदैया कुंड की आस्था और मान्यता को सिर्फ कहावत के रूप में ही नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड के रूप में भी देखा जा सकता है. पुरातत्व संरक्षण विभाग भी कुंड की इस जन-आस्था पर मुहर लगाता है और प्रमाणित करता है कि यह कहावत ऐसे ही नहीं है, इसके कई उदाहरण भी मौजूद हैं. इस बात का उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश पुरातत्व एवं संरक्षण विभाग ने एक बोर्ड भी लगा रखा है.
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