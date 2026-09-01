LIVE: नेपाल में बाढ़ से अब तक 939 लोगों की मौत, बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली: नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 939 हो गई जबकि करीब 4,000 लोग अब भी लापता हैं. अधिकारियों के मुताबिक, अब तक 10,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और बचाव दल रुक-रुक कर हो रही बारिश, उफनती नदियों, क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों के बीच फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे. BRICS 2026 के लिए मोटर कारकेड रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
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