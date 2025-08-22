विज्ञापन
संजू सैमसन बाहर, अजिंक्य रहाणे ने एशिया कप के लिए चुनी टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग XI

Ajinkya Rahane, Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन के लिए अजिंक्य रहाणे ने भारतीय टीम की परफेक्ट प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है.

संजू सैमसन बाहर, अजिंक्य रहाणे ने एशिया कप के लिए चुनी टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग XI
Ajinkya Rahane
  • एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का चयन हो चुका है जिसमें शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है
  • शुभमन गिल के ओपनिंग बल्लेबाज होने से संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह खतरे में आ गई है
  • अजिंक्य रहाणे ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को चुना है
Ajinkya Rahane, Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो चुका है. चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को शामिल किया है. शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है. जिसके बाद उनके प्लेइंग इलेवन में खेलने की प्रबल संभावना बन रही है. गिल के टीम में आने से संजू सैमसन के स्थान को लेकर खतरा उत्पन्न हो गया है.

दरअसल, सैमसन पिछले काफी समय से टी20 प्रारूप में पारी का आगाज कर रहे हैं. उनके तरह ही गिल भी ओपनर बल्लेबाज हैं. गिल के टीम में आने से उनको निचले क्रम में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. मगर यहां उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं है. यही वजह है कि अजिंक्य रहाणे ने एशिया कप के लिए उन्हें अपनी प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया है, बल्कि जितेश शर्मा पर भरोसा जताया है.

37 वर्षीय बल्लेबाज ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा का चुनाव किया है. इसके अलावा मध्यक्रम में उन्होंने तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव को रखा है. विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने जितेश शर्मा के ऊपर भरोसा जताया है.

रहाणे ने अपनी टीम में दो ऑलराउंडर खिलाड़ियों को रखा है. जिसमें हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल का नाम शामिल है. बतौर स्पिनर उन्होंने कुलदीप यादव का चुनाव किया है.

पेस अटैक की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के कंधों पर रखा है. 11वें खिलाड़ी के रूप में उन्होंने हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती का चुनाव किया है. परिस्थिति के अनुसार इनमें से एक का चुनाव किया जा सकता है.

अजिंक्य रहाणे की तरफ से चुनी गई प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा/वरुण चक्रवर्ती.

India, Ajinkya Madhukar Rahane, Cricket
