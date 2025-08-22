VIDEO: सैम कुर्रन का धमाका, पांच गेंदों में कूट डाले 32 रन, विस्फोट देख दुनिया दहली

Sam Curran, The Men's Hundred 2025: द मेंस हंड्रेड टूर्नामेंट 2025 का 23वां मुकाबला 21 अगस्त को ट्रेंट रॉकेट्स और ओवल इनविंसिबल्स के बीच लंदन में खेला गया. जहां ओवल के ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम कुर्रन लक्ष्य का बचाव करते हुए प्रचंड लय में नजर आए. विपक्षी टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए सैम कुक को उन्होंने विशेषकर निशाना बनाया. कुक के इस ओवर में देखते ही देखते उन्होंने 32 रन कूटकर सबको हैरान कर दिया. ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से 66वां बॉल लेकर आए कुक ने पहली ही गेंद वाइड डाली. जहां ओवल को इस गेंद पर पांच रन प्राप्त हुए. अगली गेंद भी वाइड ही रही. तीसरी बार गेंद सही टप्पे पर पड़ी. जहां जोरदार तरीके से बल्ला घुमाते हुए कुर्रन ने उसे छक्का के लिए सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया. इस तरह पहली ही गेंद पर कुर्रन कुल 12 रन बटोरने में कामयाब रहे.

कुक के 67वीं गेंद को उन्होंने चौके के लिए सीमा रेखा का रास्ता दिखाया. 68वीं गेंद नो बॉल रही जहां उन्होंने खूबसूरत छक्का जड़ा. फ्री हिट पर भी उन्होंने छक्का लगाया. 69वीं गेंद को भी उन्होंने सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया. मगर नाकामयाब रहे. यहां उन्हें दो रन प्राप्त हुए. अगली गेंद डॉट रही. इस तरह सैम कुर्रन ने कुक के इन पांच गेंदों पर छक्के चौकों की बरसात करते हुए कुल 32 रन बटोरे.

ओवल इनविंसिबल्स को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो लंदन में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेंट रॉकेट्स की टीम सात विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जो रूट सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 41 गेंद में 185.36 की स्ट्राइक रेट से 76 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 173 रनों के लक्ष्य को ओवल इनविंसिबल्स की टीम ने 89 गेंद में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. सैम कुर्रन के अलावा जॉर्डन कॉक्स ने 32 गेंदों में नाबाद 58 रनों का योगदान दिया.

