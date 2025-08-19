विज्ञापन
बाबर आजम-मो. रिज़वान, पहले एशिया कप टीम से हुए बाहर अब लगा एक और बड़ा झटका

Babar Azam and Mohammed Rizwan Central Contract List: पिछले साल 27 अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची की तुलना में, जब बाबर और रिज़वान ही श्रेणी ए में रखे जाने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे.

PCB Central Contract List Babar Azam-Rizwan Demoted: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आगामी 2025-26 अंतर्राष्ट्रीय सत्र के लिए 30 पुरुष क्रिकेटरों को केंद्रीय अनुबंध प्रदान किए हैं. अनुभवी बल्लेबाज़ बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को श्रेणी बी में स्थानापन्न कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को श्रेणी ए में नहीं रखा गया है. बाबर और रिज़वान को आगामी एशिया कप के लिए टी20I टीम से भी बाहर कर दिया गया है. यह सीनियर जोड़ी हाल ही में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ संपन्न तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में भी शामिल थी. यह विकेटकीपर-बल्लेबाज़ 50 ओवर के प्रारूप में पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं. हालाँकि, पिछले साल से वे पाकिस्तान की टी20I टीम में शामिल नहीं हैं.

पिछले साल 27 अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची की तुलना में, जब बाबर और रिज़वान ही श्रेणी ए में रखे जाने वाले एकमात्र खिलाड़ी थे, पीसीबी ने इस साल इस सूची को बढ़ाकर 30 कर दिया है, जिसमें 12 नए खिलाड़ी शामिल हैं. अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफयान मोकिम केंद्रीय अनुबंध सूची में नए खिलाड़ी हैं.

अबरार अहमद, हारिस रऊफ, सैम अयूब, सलमान अली आगा और शादाब खान को पिछले साल के उनके प्रदर्शन के आधार पर सी से बी श्रेणी में पदोन्नत किया गया है. इसके अलावा, नौ खिलाड़ियों ने उन्हीं श्रेणियों में अपना स्थान बरकरार रखा है. अब्दुल्ला शफीक (श्रेणी सी), खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर ने श्रेणी डी में अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि नोमान अली, साजिद खान और सऊद शकील श्रेणी सी में बने हुए हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी श्रेणी बी में हैं.

आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मुहम्मद इरफान खान और उस्मान खान, जो पिछले साल श्रेणी डी में थे, इस साल अनुबंध से चूक गए हैं.

केंद्रीय स्तर पर संपर्क किए गए खिलाड़ियों की सूची:

ग्रेड बी (10 खिलाड़ी): अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी.

ग्रेड सी (10 खिलाड़ी): अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील.

ग्रेड डी (10 खिलाड़ी): अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद और सुफियान मोकिम.

