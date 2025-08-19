Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान, श्रेयस अय्यर को नहीं मिली जगह, पढ़ें प्रेस-कांफ्रेंस की मुख्य बातें

Team India Asia Cup 2025 Squad Announced Press Conference Key Points: BCCI ने Asia Cup 2025 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम के ऐलान के लिए सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर प्रेस कांफ्रेंस के लिए आये. भारतीय टीम का कमान सूर्यकुमार यादव को दिया गया है और शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है. इस बीच प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कुछ अहम सवालों का जवाब भी दिया है.

Surya Kumar Yadav (C), Shubman Gill (VC), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (WK), Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (WK), Harshit Rana,… — BCCI (@BCCI) August 19, 2025

श्रेयस अय्यर के एशिया कप टीम में न होने पर अजित आगरकर ने कहा

एशिया कप स्क्वाड में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है जिसको लेकर चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर ने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रेयस अय्यर टीम से बाहर हो गए. इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारी भी नहीं है. उन्हें अपने मौके का इंतज़ार करना होगा"

भारतीय टीम: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया के स्टैड बाई प्लेयर (Stand by Players of For ASIA CUP 2025)

- प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जयसवाल, सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल।