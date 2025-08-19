विज्ञापन
Drug Peddler: पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ पहुंच रही ड्रग की खेप, हत्थे चढ़े दो पैडलर, अब तक 22 हो चुके हैं गिरफ्तार

Drug Peddler Arrested: थाना टिकरापारा में दर्ज नारकोटिक एक्ट केस में पहले से ही रायपुर पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं. दो नए ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी के बाद ड्रग तस्करी से जुड़े अब तक कुल 22 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जो पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ में ड्रग पहुंचा रहे थे.

Drug Smuggling From Pakistan: रायपुर पुलिस ने पाकिस्तान से तस्करी कर हेरोइन सप्लाई करने वाले गिरोह के दो पैडलर को सोमवार को गिरफ्तार किया है. रायपुर पुलिस अब तक ऐसे 22 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार कर चुकी है, जो पाकिस्तानी बार्डर से चोरी छिपे ड्रग की खेप छत्तीसगढ़ में खपा रहे हैं. 

 रायपुर पुलिस को पहले की कार्रवाई में जब्त हुआ था एक करोड़ों का माल

गौरतलब है मामले में रायपुर पुलिस ने पहले पंजाब निवासी अंतर्राज्यीय तस्करों सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे  से 412.87 ग्राम हेरोइन, कई मोबाइल फोन, क्रेटा कार (सीजी/04/क्यूएच/7491), तौल मशीन, सिल्वर रोल पेपर, एटीएम कार्ड और चेकबुक जब्त किया था. बरामद हेरोइन की कीमत लगभग एक करोड़ रुपए आंकी गई थी.

ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार करने में रायपुर पुलिस ने ऐसे पाई सफलता

रिपोर्ट के मुताबिक एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम ने अब तक ड्रग के साथ  पकड़े गए ड्रग पैडलर्स से गहन पूछताछ और जब्त दस्तावेजों के तकनीकी विश्लेषण से ड्रग सप्लाई नेटवर्क में शामिल लोगों से जुटाई जानकारी के आधार पर दोनों ड्रग पेडलर्स को चिन्हांकित कर गिरफ्तार करने में सफलता पाई.

पुलिस ने जब्त किया 1 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक और 2 मोबाइल फोन

गिरफ्तार दोनों ड्रग पैडलर की पहचान क्रमशः 33 वर्षीय फरहान रजा पिता शाहिद रजा निवासी मोमिनपुरा थाना टिकरापारा और 31 वर्षीय प्रदीप गेंडरे पिता देवलाल गेंडरे निवासी पुरानी बस्ती गोगांव थाना गुढ़ियारी के रूप में हुई है. दोनों के कब्जे से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 1 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक और 2 मोबाइल फोन जब्त किया हैं.

ड्रग पैडलर्स से पास मिले सबूतों के आधार पर बड़े खुलासे की संभावना

रायपुर पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार दो ड्रग पैडलर्स से पास मिले सबूतों के आधार पर मामले में और खुलासे होने की संभावना है. पुलिस ने गिरफ्तार दोनों ड्रग पैडलर्स की तस्वीर मीडिया के साझा की है, जो पाकिस्तान से ड्रग लाकर छत्तीसगढ़ी में उसकी तस्करी कर रहे थे. 

