पाकिस्तान को रिमोट से चलाने वाले आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा के दौरान भारत की तुलना "चमकती मर्सिडीज" से की थी और अपने देश की तुलना "डंप ट्रक" से की थी. 

"भारत चमकती मर्सिडीज, पाकिस्तान बजरी का ट्रक": आसिम मुनीर के बयान पर अब शहबाज के मंत्री की मुहर
  • पाक के सेना प्रमुख ने भारत की तुलना चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान की डंप ट्रक से की थी. अब मंत्री ने दोहराया.
  • मुनीर ने अमेरिका की यात्रा के दौरान दोनों देशों की स्थिति का वर्णन करते हुए यह बात कही थी.
  • नकवी ने यहां यह भी झूठा दावा किया कि भारतीय मिसाइलें पाकिस्तान के किसी प्रमुख सैन्य अड्डे पर नहीं लगीं हैं.
भारत और पाकिस्तान में कितना फर्क है, यह बात पाकिस्तान की सेना के साथ-साथ वहां की रिमोट से कंट्रोल होने वाली सरकार को भी पता है. पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर मे हाल ही में यह खुले रूप में स्वीकारा था कि नई दिल्ली के मुकाबले इस्लामाबाद की मौजूदा स्थिति कितनी शर्मनाक है. अब मुनीर के इस कबूलनामे को पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार भी समर्थन देती दिख रही है. पाकिस्तान को रिमोट से चलाने वाले सैन्य शासक मुनीर ने अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा के दौरान भारत की तुलना "चमकती मर्सिडीज" से की थी और अपने देश की तुलना "डंप ट्रक" से की थी. 

भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान मुनीर के नेतृत्व की सराहना करते हुए, पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री, मोहसिन नकवी ने कहा है कि फील्ड मार्शल ने युद्ध के बीच मई में पाकिस्तान का दौरा करने वाले एक सऊदी प्रतिनिधिमंडल के सामने भी यह तुलना की थी.

मोहसिन नकवी ने लाहौर में एक सेमिनार के दौरान बताया, "फील्ड मार्शल ने उनसे कहा, 'भारत एक चमकदार मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम पत्थरों से लदे डंपर ट्रक की तरह हैं. अगर वे टकरा गए तो परिणाम की कल्पना करें.' प्रतिनिधिमंडल चुप रहा.''

नकवी ने यहां यह भी झूठा दावा किया कि कोई भी भारतीय मिसाइल पाकिस्तान के किसी भी प्रमुख सैन्य अड्डे के लक्ष्य पर नहीं गिरी. जबकि सच्चाई सैटेलाइट इमेज जैसे सार्वजनिक रूप से मौजूद सबूत खुद बयां कर रहे हैं. 

मुनीर ने अमेरिका में क्या कहा था?

मुनीर ने पिछले हफ्ते फ्लोरिडा में एक प्राइवेट डिनर में बोलते हुए, दोनों पड़ोसियों की तुलना की. उन्होंने कहा, "मैं स्थिति को समझाने के लिए एक क्रूड एनालॉजी का उपयोग करने जा रहा हूं... भारत एक चमकदार मर्सिडीज है जो फरारी की तरह हाइवे पर आ रही है, लेकिन हम बजरी से भरे एक डंप ट्रक हैं. यदि ट्रक कार को टक्कर मारता है, तो नुकसान किसका होगा?" 

नई दिल्ली और इस्लामाबद के बारे में उन्होंने जो "उपमा" दी, उसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब हंसी उड़ाई. इंटरनेट यूजर्स ने देखा कि खुद की तुलना में भी मुनीर ने अपने ही देश को कचरा गाड़ी बता दिया.

