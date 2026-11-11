ICC Test Rankings: अफगानिस्तान के कप्तान ने रचा इतिहास, शुभमन गिल-ऋषभ पंत से निकले आगे

अफगानिस्तान के कप्तान रहमत शाह ने इतिहास रच दिया है. वे आईसीसी पुरुष टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाने वाले देश के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. शारजाह में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के बाद वे सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं. वह टेस्ट क्रिकेट की किसी भी श्रेणी में टॉप-10 में जगह बनाने वाले पहले अफगान क्रिकेटर बन गए हैं. दो मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में 173 रन बनाने के बाद रहमत छह पायदान ऊपर चढ़े, जिससे उन्हें करियर की सबसे अच्छी रेटिंग मिली और वे भारत के कप्तान शुभमन गिल, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम और श्रीलंका के कामिंदू मेंडिस जैसे बल्लेबाजों से आगे निकल गए.

33 साल के रहमत की यह पारी टेस्ट क्रिकेट में उनकी पांचवीं सेंचुरी और इस साल की दूसरी सेंचुरी थी. इस महीने की शुरुआत में, टीम आईसीसी मेन्स वनडे टीम रैंकिंग में अपनी अब तक की सबसे ऊंची जगह (छठे नंबर) पर पहुंच गई. जिम्बाब्वे के क्रेग इरविन को भी हालिया टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ है. अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह टेस्ट की दूसरी पारी में डबल सेंचुरी बनाने वाले इरविन नौ स्थान ऊपर चढ़कर 48वें नंबर पर पहुंच गए.

बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज के खत्म होने से भी बैटिंग रैंकिंग में काफी बदलाव आया. वेस्टइंडीज के कावेम हॉज 12 जगह ऊपर चढ़कर 52वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि बांग्लादेश के तौहिद हृदॉय 60वें नंबर पर पहुंचे. वेस्टइंडीज के बल्लेबाज आमिर जंगू 28 पोजीशन ऊपर चढ़कर 62वें नंबर पर पहुंच गए.

गेंदबाजों में, वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन ने बांग्लादेश के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज परफॉर्मेंस के बाद करियर की सबसे ऊंची रेटिंग हासिल की. वह टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 11 पायदान ऊपर चढ़कर 19वें नंबर पर आ गए और ऑलराउंडर्स में चार पायदान ऊपर चढ़कर 31वें नंबर पर आ गए. उनके साथी जस्टिन ग्रीव्स को भी फायदा हुआ है. वह एक स्थान आगे बढ़कर टेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आठवें नंबर पर आ गए. भारत-न्यूजीलैंड सीरीज के शुरुआती दो मैचों के बाद ताजा वनडे रैंकिंग में भी कई खिलाड़ियों को फायदा हुआ है.

भारत के स्पिनर अक्षर पटेल वेलिंगटन में दूसरे मैच में 2/28 विकेट लेने के बाद वनडे गेंदबाजों में 23 पायदान ऊपर चढ़कर 21वें नंबर पर आ गए. ऑकलैंड में सीरीज के पहले मैच में चार विकेट लेने के बाद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 11 पायदान ऊपर चढ़कर 31वें नंबर पर आ गए. न्यूजीलैंड सीरीज से पहले टॉप-100 से बाहर रहे युवा भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार 2 मैचों में 7 विकेट लेकर 48वें नंबर पर पहुंच गए हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

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